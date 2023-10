El vocero del segundo Gobierno de Sebastián Piñera y exdiputado Jaime Bellolio (UDI) criticó en El Primer Café que la actual Administración "ocupa mucho como excusa el que no le aprobaron una mala reforma tributaria y, entonces, no pueden hacer cosas que deben hacer". Además, y en medio de la discusión del Presupuesto, el director del Observatorio Territorial, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, dijo que "hay algunos aspectos de la ley que me parecen bien puestos", como los énfasis en seguridad y educación, pero cuestionó que "no se hace cargo del problema de crecimiento".

