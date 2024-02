Secuestro de exmilitar: Gobierno pide "no usar políticamente esta investigación"

En medio de la indagatoria por el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda desde su departamento en Independencia hace cinco días, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, hizo un llamado este lunes a "no usar políticamente esta investigación para propósitos partidarios".

Durante un punto de prensa, la portavoz del Ejecutivo afirmó que "nosotros no podemos hacer ninguna hipótesis, no creamos hipótesis ni nos inclinamos por una u otra hipótesis, eso es clave y fundamental", y agregó que, "en el sentido de responsabilidad que se nos asiste, llamamos también a no instalar por mirada política o usar políticamente esta investigación para propósitos partidarios".

"La verdad, se han levantado muchas hipótesis, particularmente en relación una de las hipótesis por parte de un sector de la oposición, y tendrán ellos que hacerse cargo de esa hipótesis, pero como Gobierno a nosotros no nos corresponde aquello", enfatizó Vallejo.

"Aquí lo que necesitamos es que la investigación avance, que pueda llegar a puerto y se establezcan las responsabilidades que están detrás de un secuestro, que es sumamente grave", complementó la secretaria de Estado.

La ministra vocera también se refirió al carácter de la indagatoria e indicó que "en algunos casos, se ha exigido al Gobierno que cuente y aclare cómo avanza una investigación, pero estamos hablando de una investigación que es secreta. ¿Cómo les pueden pedir al Ejecutivo que incumpla o vulnere el carácter investigativo de una investigación? Si es que es secreta o no es secreta, eso no lo determina el Gobierno".

En esa línea, la ministra explicó que el Gobierno ha estado "trabajando desde el Ministerio del Interior, y la coordinación y el anexo con las autoridades o las instituciones correspondientes se está haciendo desde la semana pasada a nivel gubernamental, a nivel de Fiscalía, a nivel policial, todas las conversaciones y el trabajo conjunto que le corresponde al Ejecutivo se ha hecho".

Finalmente, Vallejo aseveró que será "el Ministerio Público y, en última instancia, el Poder Judicial quien determine quiénes están de eso y los motivos de este secuestro".

GOBIERNO PIDE UN EQUIPO DE LA PDI 24/7 PARA INDAGAR EL SECUESTRO

Con el objetivo de ir acortando flancos y reunir la mayor cantidad de antecedentes en torno al secuestro, el Gobierno pidió este lunes a la PDI la creación de un equipo especial que trabaje 24/7 en la investigación.

Según consignó La Tercera, el caso se encuentra a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales-Antisecuestros (BIPE), sin embargo, el subsecterario del Interior, Manuel Monsalve, pidió al director general de la policía civil, Sergio Muñoz, que se establezca un equipo que se dedique exclusivamente a la investigación de Ronald Ojeda producto de las complejidades que existen en cuando al modus operandi utilizado por los captores.

Para el Ministerio del Interior el caso es prioritario, por lo que también presentó una querella -que fue admitida a trámite- por los delitos de secuestro y porte de armas.

"Resulta palmario que los hechos constitutivos del delito de secuestro, donde el comienzo de ejecución de los delitos fue en el domicilio de la víctima, con armas de fuego, constituyen un innegable atentado a la sensación de tranquilidad de un sector determinado de la población", afirma la querella del Ejecutivo.