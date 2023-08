Tohá: "Nuestro sector no participó en ideas de derribar al Presidente Piñera"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este lunes a la postura que tuvo el hoy oficialismo para el estallido social de 2019, cuando entonces el sector era oposición al Gobierno de Sebastián Piñera.

El domingo, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, el exmandatario de derechas acusó que "durante el 18 de octubre (de 2019) la izquierda no protegió la democracia", agregando que ese sector "validó la violencia, la justificó, la amparó, la homenajeó y, en cierta manera, la promovió".

Mientras que el exministro del Interior Gonzalo Blumel afirmó a La Tercera que la centroizquierda "se sedujo con esta idea más rupturista de terminar derribando al gobierno del Presidente Piñera".

Consultada por las críticas de Piñera y Blumel, Tohá declaró a Tele13 Radio que "efectivamente hay declaraciones que son totalmente inoportunas en ese período de diversas personas y hay muchas declaraciones categóricas que condenaron siempre la violencia. Yo lo primero que haría es que aquí no hubo un sector que tuvo una declaración en favor de la violencia en lo más mínimo".

"Creo que si uno va a mirar o recordar datos de esa época, hubo un sector muy robusto de la centro izquierda que siempre dijo que estas formas de expresar el descontento no eran adecuadas", señaló la secretaria de Estado.

"Sobre lo segundo", agregó, "yo quiero ser categórica: nuestro sector no participó en ideas de derribar al Presidente Piñera. En ningún momento fuimos partidarios de derribar al Presidente Piñera. Hubo personas, parlamentarios que lo impulsaron, ciertamente, pero nuestro sector no fue parte de esas iniciativas".

"Y, además, quiero decir algo adicional: a pesar de no haber sido nunca partidaria de esa idea, y pensar que eso era lo que convenía para enfrentar la crisis que teníamos, que era muy grande, creo que eso jamás en la Tierra se puede mezclar con un golpe de Estado, porque una cosa son las herramientas que da la Constitución, que con prudencia y en condiciones muy particulares le permiten a los parlamentarios pensar en algún minuto que el Presidente de la República debe ser destituido, y otra cosa es un golpe de Estado", enfatizó.

EVASIÓN EN EL METRO: TOHÁ DEFENDIÓ DICHOS DE CATALDO

Por otra parte, Tohá se refirió a las convocatorias para evadir de manera masiva el pago del pasaje, tras el alza de 10 pesos en la tarifa en la Región Metropolitana. En particular, la secretaria de Estado descartó que el nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo, haya justificado este tipo de acciones en 2019 al haber aludido "entender los contextos".

"No estoy justificando la evasión del Metro, pero el contexto es importante para entender este fenómeno. Una cosa es entender los contextos y otra cosa es justificar lo que ocurrió. El 2019 había un escenario y hoy hay otra. Había declaraciones de autoridades que fueron muy jodidas", sostuvo Cataldo la semana pasada en una entrevista con Radio Concierto.

"Yo creo que el ministro no se está refiriendo a que sea justificable antes y no ahora, sino que esta alza es distinta a la de entonces. Pero no se justifica, ni entonces ni ahora, que se rompa la infraestructura que ocupa toda la población, en ningún caso", indicó Tohá.

Añadió que "la manera de manifestarse en democracia no es rompiendo bienes que son de todos, en ninguna situación, en ningún contexto (...) Además, no es justo para las personas que ocupan el transporte público".

"Lo que sí es efectivo -y a eso apuntaba el planteamiento del ministro Cataldo- es que el alza que se hace en esta ocasión, se hace después de un larguísimo período de años de contener las alzas cuando todo ha subido en Chile", planteó.