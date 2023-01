Tohá valoró postura de Chile Vamos y espera retomar mesa de seguridad este mismo jueves

La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que espera retomar en la tarde de este jueves las conversaciones de la mesa de seguridad, ante el llamado realizado por representantes de Chile Vamos.

A través de su cuenta de Twitter, Tohá indicó que "como Gobierno de Chile celebramos la disposición de sectores de la oposición para recuperar la labor del Compromiso Transversal por la Seguridad que estamos impulsando desde el Ministerio del Interior".

"Estamos en este momento haciendo los llamados para poder retomar las conversaciones esta tarde y recoger ahí las preocupaciones de los distintos sectores. Las diferencias no serán obstáculo para trabajar en conjunto por la seguridad de las personas en nuestro país", añadió.

Posteriormente, la ministra Tohá señaló que la importancia de este tipo de situaciones se ve reflejada en la votación de ayer en el Senado, donde gracias a un protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la oposición, se destrabó el proyecto que busca permitir a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica y zonas fronterizas "en caso de peligro grave o inminente".

"El riesgo que han corrido estos proyectos de ley nos reafirma la necesidad de construir un acuerdo amplio en temas de seguridad, porque es un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que no nos disparemos a los pies nosotros mismos en aquellas materias en que se supone que hay prioridad, que hay una mirada común, que no estemos con estos avances y retrocesos, que no estemos poniendo en riesgo proyectos tan importantes como los que estos días hemos tenido que levantar después de situaciones muy difíciles", detalló la secretaria de Estado.

"Lo que sin duda ha quedado confirmado, es la urgencia de construir acuerdos en materias de seguridad. Vamos a convocar nuevamente a reanudar esos trabajos que no podemos dejar en el camino", puntualizó finalmente la ministra.

Los representantes de Chile Vamos habían abandonado la instancia como muestra de su malestar por los indultos otorgados por el Presidente Boric a 12 detenidos por su participación en delitos relacionados al estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

PARTIDOS ABORDAN LA INVITACIÓN A LA MESA DE SEGURIDAD

Este llamado de Tohá fue abordado por el diputado DC Eric Aedo, quien señaló que su bancada, que él preside, fue invitada "por la ministra del Interior al Palacio de la Moneda a esta mesa de seguridad".

"Hoy, a las 17:00 de la tarde, voy a asistir a esa mesa de seguridad en mi calidad de jefe de bancada de la Democracia Cristiana, porque la bancada de la Democracia Cristiana no es una bancada que se amurre cuando tenemos alguna diferencia con el gobierno, se la expresamos, pero los temas de seguridad pública no nos equivocamos y vamos a apoyar los proyectos de ley que se necesitan", destacó el parlamentario.

En tanto, su par republicano José Carlos Meza señaló que "es una decisión que nosotros vamos a tomar como bancada, pero no habiendo un cambio en los antecedentes con los cuales nosotros tomamos la decisión de no seguir participando en la mesa de negociación".

"Mientras el Gobierno insiste en mantener firme los indultos, nosotros todavía no hemos podido retomar la confianza para poder conversar con el Gobierno. Lo que habrá que ver entonces esta tarde en La Moneda", advirtió el diputado.