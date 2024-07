UDI exigió salidas de Tohá, Monsalve y Vergara tras matanza en Lampa

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigió este martes la salida de las autoridades encargadas de la seguridad pública del país tras el asesinato de cinco personas en la comuna de Lampa, crimen que se suma a los 10 homicidios registrados el fin de semana y que avivó la discusión por la crisis de seguridad.

A través de una declaración pública, los parlamentarios de la UDI le pidieron al Presidente Gabriel Boric "enviar una señal contundente a todo el país y remover de su puesto, en forma inmediata, al equipo a cargo de la seguridad pública, encabezado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y los subsecretarios del Interior y de Prevención del Delito, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, respectivamente".

En opinión de la bancada, dichas autoridades de Gobierno tienen una "evidente responsabilidad en el fracaso de la estrategia implementada para enfrentar la actual crisis (de seguridad en el país)".

Debido a esto, exhortaron a las autoridades aludidas para que, "en el más breve plazo, presenten su renuncia al cargo y den paso a autoridades que estén debidamente calificadas y comprometidas con la seguridad de los chilenos, toda vez que resulta indiscutible que, los encargados del Ministerio del Interior se encuentran mucho más preocupados de sus futuros electorales que de combatir el crimen organizado".

Asimismo, desde la UDI emplazaron también al Presidente Boric "a romper el silencio oportunista que ha mantenido durante los últimos días, evadiendo referirse a casos tan relevantes de la contingencia nacional, como son los 15 homicidios registrados en apenas 72 horas en nuestro país".

"Conminamos al Gobierno a otorgar máxima urgencia legislativa a todos los proyectos en materia de seguridad que continúan pendientes, sobre todo los que dicen relación con el combate del crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia y la migración irregular", cerró la declaración del partido gremialista.

"Los delincuentes ya no les tienen miedo"

A esta declaración se sumó el diputado UDI Henry Leal, quien advirtió que "los últimos dos días han muerto ya 18 personas asesinadas, (por lo que) esto no da para más".

"A la ministra Tohá le decimos con fuerza -al señor Monsalve y al señor Vergara (también)- que renuncien, que los delincuentes ya no les tienen miedo. Hay un fracaso absoluto en las políticas del Gobierno en materia de seguridad, pero no lo quieren ver", analizó el parlamentario.

Además, acusó que el Ejecutivo "se dedica a ser comentarista, pero no evita que los homicidios sigan ocurriendo todos los días, incluso con menores de edad", por lo que reiteró su llamado a la "ministra Tohá, a los subsecretarios Monsalve y Vergara, (para que) renuncien, háganlo por los chilenos".

En una línea similar, el diputado Andrés Longton (RN), integrante de Comisión de Seguridad, lamentó el crimen ocurrido este martes en Lampa y alertó que ya son "17 personas asesinadas en los últimos cuatro días, lo que revela la mayor crisis de inseguridad en la historia de nuestro país".

"Mientras tanto, el Gobierno sigue con los ojos vendados hablando de que Chile en comparación con otros países es un país seguro o bien directamente diciendo que Chile es seguro para los refugiados", cuestionó el parlamentario opositor, que aseguró también que "es necesario que el Presidente encabece esta crisis y que no se siga escondiendo detrás de los ministros o subsecretarios".

"Por otro lado, el equipo de seguridad necesita cambios. Estamos con planes que han sido un desastre, recursos que no se están gastando o bien no se están gastando eficientemente y que nos tiene hoy con un país que vive absolutamente atemorizado, no de ser víctima de un asalto sino directamente de que los asesinen", puntualizó Longton.

Convocan a subsecretario Monsalve al Senado tras seguidilla de mortales balaceras

Debido a las fatales balaceras registradas en los últimos días, el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), confirmó que convocará al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a esta instancia el próximo martes.

"En la madrugada de este domingo fueron cuatro los adolescentes asesinados; hoy, en circunstancias que aún no conocemos en detalle, hay cinco personas fallecidas producto de una balacera mortal. Suma y sigue, porque además se han conocido varios casos de personas baleadas y heridas producto de la delincuencia. Son hechos que no podemos ignorar ni normalizar, el Estado de Chile no puede seguir haciendo más de lo mismo", analizó el legislador.

En su análisis, dio cuenta que "no hace mucho eran portonazos, después abordajes y sicariatos, hoy día son matanzas. No podemos acostumbrarnos a estas balaceras que terminan con cuatro o cinco personas muertas, como ha ocurrido en esta sola semana. Y si bien es cierto, como dice el subsecretario, nadie tiene una varita mágica para resolver el problema, tampoco podemos acostumbrarnos y seguir haciendo más de lo mismo".

Finalmente, aseguró que "hoy tenemos que asegurar el estado de derecho y eso es una preocupación que debería tener el Gobierno muy clara. Dejemos de hacer otras cosas, expliquémosles a las y los ciudadanos que vamos a postergar algunas materias para darle de verdad prioridad al control de armas entre otras acciones".