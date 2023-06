Vallejo dice que la Comisión contra la Desinformación "no se trata de censura"

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de voces opositoras y contrarias a la recién creada Comisión Asesora contra la Desinformación, acusando un intento de "coartar la libertad de expresión"; y de cuya existencia sólo se conoció por su publicación en el Diario Oficial el martes 20 de junio.

Según informó el Ejecutivo, será liderada por el Ministerio de Ciencia e integrada "por académicos e investigadoras de universidades privadas y estatales, representantes de la sociedad civil y de organizaciones de fact-checking, relacionados a la materia de desinformación".

"Nos parece de la mayor gravedad que el Gobierno institucionalice una comisión para definir si las opiniones en los medios de comunicación o en las redes sociales son adecuadas o no. Nos preguntamos quién establece la verdad", fustigó el jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum.

Para el diputado Álvaro Carter (UDI), "estamos frente a una iniciativa que fácilmente podría ser utilizada con fines ideológicos y para controlar a los medios de comunicación. Además, el hecho de que sea financiada con los recursos de los chilenos y chilenas preocupa. ¿Quiénes serán los integrantes de esta comisión? ¿Estará llena de amigos del Gobierno?".

"QUEREMOS ABORDAR ESTA PROBLEMÁTICA"

La ministra Vallejo dijo este jueves que la expectativa del Gobierno es que quienes sean convocados "puedan aportar en levantar un diagnóstico del estado del arte de la desinformación en plataformas digitales en Chile y el mundo, y también poder hacer sugerencias y propuestas en torno a alfabetización digital, y por otro lado, orientaciones, recomendaciones e incluso regulaciones en plataformas digitales respecto a este tema".

"Esto no se trata de censura ni tampoco de los medios de comunicación. Se trata de cómo abordamos esta problemática, que está principalmente radicada en las plataformas digitales", remarcó.

La vocera añadió que este tipo de comisiones asesoras ministeriales siempre se han creado por decreto, y por lo mismo, no fue necesaria la consulta a los parlamentarios, como algunos objetaron en la víspera.

Más temprano, la ministra del Interior, Carolina Tohá, remarcó en Cooperativa que la instancia "no tiene competencia" para coartar la libertad de expresión y "nadie pretende que la tenga". A la vez, su par de Ciencia, Aisén Etcheverry, aseguró en La Tercera PM que la misma "no va a definir qué es y qué no es verdad".

ACADÉMICO: "LA DESINFORMACIÓN COARTA LA LIBERTAD"

Si bien habrá que esperar hasta julio para saber quiénes integrarán la comisión, el abogado y secretario general de la Asociación Nacional de Prensa, Sebastián Zárate, comentó que ya fue invitado a participar de ella.

El académico de la U. Autónoma además expuso que "a nivel internacional, existen este tipo de instancias -a nivel parlamentario coordinadas por el Gobierno o la sociedad civil- sobre qué es la desinformación y cuáles son los mecanismos para enfrentarla".

"Por eso, creo que se trata más bien de -por lo menos lo ha sido en los países donde se ha desarrollado- una instancia bastante transversal, y con miras a tener una mejor democracia y una mayor libertad, porque la desinformación coarta nuestra libertad, porque nos sentimos confundidos", advirtió.