Winter y Cuello transparentan disconformidad de Apruebo Dignidad con avances de la primera mitad del Gobierno

Las relaciones entre los bloques oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrática, afrontan un nuevo episodio de incomodidades internas previo al Consejo Gabinete de este viernes, con miras al segundo tiempo del Gobierno de Gabriel Boric, y ad portas de la reanudación del trabajo del Congreso Nacional, que seguirá debatiendo la reforma previsional y próximamente deberá hacer lo mismo con la tributaria, claves para La Moneda.

Esta vez las tensiones surgieron luego de que, en el primer conglomerado, el diputado Gonzalo Winter, militante de Convergencia Social, el partido gobernante, cuestionara los avances logrados por el Ejecutivo en sus primeros dos años de mandato y la lógica de acuerdos que ha impulsado para ello, sobre todo en materia de pensiones.

"El Gobierno ha cometido un error en estos dos años (...): en su afán de acuerdos, que son necesarios para mejorar la vida de los chilenos (...), en la búsqueda de acuerdos, ha parecido que lo que empuja este Gobierno no es la justicia social, sino el acuerdo mismo", reprochó ayer miércoles en el programa 32 Minutos, exhortando a que el Ejecutivo "asuma un rol político en la disputa de intereses e ideológica que se está dando, que asuma un liderazgo", porque "pensar que eso quedó en el pasado es un absurdo".

El planteamiento fue abordado este jueves por la ministra del Interior, Carolina Tohá, militante del PPD, tienda que integra el Socialismo Democrático.

"Los debates son válidos, no creo que nadie debiera espantarse porque hay distintas opiniones, pero desde el Ejecutivo tenemos una convicción y una experiencia respecto de que el avance de logros sociales depende ciertamente de marcar los objetivos, pero de construir acuerdos para hacerlos viables. Los testimonios no son avances sociales si no se logran transformar en acuerdos democráticos. Es la única manera de avanzar en democracia. Y se pueden lograr acuerdos y buscar mayorías sin renunciar a marcar los puntos. Eso es lo que debiera buscar siempre una fuerza política democrática: construir acuerdos sin renunciar a sus convicciones, pero con el pragmatismo de lograr resultados en el marco de lo que la democracia ha establecido", sostuvo.

La presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, sostuvo que la tienda "es de izquierda y yo no siento haber perdido ninguna capacidad", a la vez que "somos críticos, somos autocríticos, estamos luchando día a día por mayor justicia social en nuestro país y creo que la vía de los acuerdos es necesaria; (pero) no de cualquier acuerdo, por cierto: los acuerdos tienen un sentido y ese sentido es mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas".

En tanto, complementado el planteamiento de Winter, Diego Vela, timonel de Revolución Democrática, apuntó que "como Frente Amplio nosotros hemos sido muy críticos de la lógica que se tomó en un momento de la tercera vía, de desconocer que existen diferencias políticas y eso es algo que nosotros siempre hemos planteado, hemos sido claros con nuestras posiciones, cuáles son las políticas que nosotros creemos, pero por otro lado también hemos tenido un afán y una vocación de lograr acuerdos para lograr esas transformaciones hoy en día".

"AUTOGOLES ANTES EMPEZAR A JUGAR"

Días antes, el lunes, ya Winter había dicho en CNN Chile que el Frente Amplio -parte de Apruebo Dignidad- "ha sido por lejos el bloque más leal al Presidente Boric".

"Winter se equivoca en su análisis. Los problemas del Gobierno no pasan por la falta de una batalla cultural e ideológica: es justamente lo contrario, pasan por estar permanentemente en esa disputa, al punto de descuidar la gestión del Gobierno, quedando atrapados en lo simbólico y abandonando el sentido común. El problema no es la falta de ideología, es su exceso", le reprochó el diputado Raúl Soto, también PPD, en La Tercera.

El diputado Jaime Araya (independiente-PPD) opinó en el mismo medio que "parece que a Winter le hizo mal el receso legislativo". Con una analogía futbolística, apuntó que "va quedando claro que se necesita una charla técnica en el camarín, previo a iniciar el segundo tiempo, son como dos autogoles antes de empezar a jugar", puesto que -fustigó- "le 'aforró' al Socialismo Democrático y agarra a palos a la presidenta de Demócratas y al presidente de Amarillos".

Lo anterior debido a que, en 32 Minutos, Winter también arremetió contra Ximena Rincón, timonel de Demócratas, tachando de "miserables" las opiniones de ésta a propósito del secuestro de un exmilitar venezolano en Chile y aseverando que no constituye una "oposición moderada". La senadora le respondió hoy en 13C Radio: "Piden moderación y a la primera golpean. Tienen un nivel de narcisismo...".

No es el primer impasse entre Demócratas y Convergencia Social: a fines de enero, el timonel Diego Ibáñez arremetió contra Rincón aludiendo a su antiguo rol como directora de la AFP Provida, en el marco de la votación de la reforma de pensiones en la Cámara Baja, que finalmente la despachó sin el "corazón" del proyecto -la distribución del 6% de cotización adicional- al Senado.

DEMÓCRATAS PIDE "HUMILDAD" Y AMARILLOS MINIMIZA A WINTER

En el segundo trámite constitucional de la reforma de pensiones, que partirá la próxima semana en el Senado, los dos votos de Demócratas que congeló sus relaciones con el Gobierno tras la primera polémica- serán fundamentales para el futuro de la propuesta.

Los dos senadores de la tienda son Rincón y Matías Walker, y éste emplazó al FA a que, "más que disputas ideológicas o enfrascarse en discusiones atacando a presidentes de otros partidos que puedan dar los votos para aprobar las reformas, tienen que ser más humildes, decir que se equivocaron en muchos de los conceptos que traían".

En su entrevista Winter igualmente atacó a Amarillos, asegurando a que su timonel, el diputado Andrés Jouannet, "lo vi diciendo esto de la falta de transparencia en una investigación de un secuestro (... y) fue el mismo que le pidió al Gobierno que le entregue la lista de -él utilizó la siguiente expresión- de 'señoritas con las que se junta el Presidente en las noches' ". Acto seguido, sentenció que, "con todo lo ridículo que es eso, igual es el mayor aporte que ha hecho el Movimiento Amarillos a la política chilena; imagínense cómo serán los otros".

"La verdad es que cuando alguien no está a la altura del conflicto no vale la pena responderle. Creo que Winter es un personaje político menor. Como dijo la alcaldesa de Providencia (Evelyn Matthei), son jovencitos de familias acomodadas que han venido a colegios privados, que han tenido una muy buena situación y que han tenido suerte, suerte, dado que es re fácil ser revolucionario de Twitter, ¿no?", retrucó Jouannet.

CUELLO Y EL FACTOR "MOVILIZACIONES"

Pero la de Winter no es la única voz de Apruebo Dignidad que ha manifestado disconformidad con los avances sociales en el primer tiempo del Gobierno del que forman parte.

El diputado Luis Cuello, del Partido Comunista, planteó hoy en El Mercurio que, aunque "el Gobierno ha demostrado una sostenida vocación de cumplir con los compromisos que adquirió frente a la ciudadanía y ha sido capaz de adaptarse a las dificultades que han ido apareciendo", la mayor dificultad "es la distribución de las fuerzas en el Parlamento, que ha sido desventajosa, lo que ha obligado a modificar algunos aspectos de las propuestas para que estas puedan ir avanzando".

Pero "también hay otro elemento que considerar: el momento de una menor intensidad de la movilización social ha incidido en este cuadro político en función de no poder haber hecho avanzar con mayor celeridad las reformas", sostuvo el jefe de la bancada del PC.

La ministra Tohá replicó que "la historia nos muestra que la mayoría de los logros sociales en la historia han estado ligados a movilizaciones, pero también nos muestra que las movilizaciones tienen que hacerse de manera que convoquen a las mayorías y no que generen la sensación de que están amenazando logros obtenidos previamente".

Desde el Socialismo Democrático se desmarcaron de la postura de Cuello.

El jefe de la bancada de diputados del PS, Daniel Manouchehri, comentó en Emol que "las reformas no han avanzado por una posición intransigente de la oposición" y que "una población desmovilizada tampoco ha sido una presión para que los parlamentarios puedan ceder en sus posiciones obstruccionistas".

Asimismo, puntualizó que "hemos fallado en la batalla cultural, para generar conciencia en la población", criticando que "muchas veces estamos más preocupados de la disputa interna entre las supuestas almas del gobierno, que en la disputa de las grandes ideas con la derecha".

"No veo a mucha gente que esté con muchas ganas de salir a protestar por las reformas", observó en Emol el también socialista Tomás de Rementería, y subrayó que "uno no puede negar el valor de la movilización social para conseguir cosas, pero la movilización social no se saca, no existe porque uno dé una entrevista de prensa o por un decreto o porque uno las obligue".

Fuera del oficialismo, el diputado Eric Aedo, jefe de la bancada de la DC, criticó las palabras de su colega comunista: "Lo que no quiere entender Luis Cuello es que no es solo la correlación de fuerzas en el Parlamento, sino que la propia ciudadanía en Chile, de manera informada y consciente, rechaza aquellos proyectos que no le parecen bien. ¿Qué es lo que quiere Luis Cuello? ¿Qué si no se aprueban los proyectos como el Gobierno quiere volver a octubre del 2019? Esa es la amenaza, no lo comparto".

UDI SOSPECHA INTENCIONES DE CUELLO

En la oposición, el senador Iván Moreira (UDI) deploró que las declaraciones del diputado PC "son gravísimas, porque revelan lo que verdaderamente siente y piensa el Partido Comunista, es su estilo".

"Es grave porque el Partido Comunista vuelve a plantear la estrategia de tener un pie en la calle y un pie en el Gobierno. Las declaraciones muestran al comunismo como lo que son, nostálgicos del 'octubrismo' ", acusó.

Con todo, la ministra vocera, Camila Vallejo, también militante del PC, planteó ayer la necesidad de seguir impulsando consensos que viabilicen las reformas de la Administración Boric.

"Lo que esperamos es que, como quedan dos años de Gobierno, no digamos que 'ya pasó la vieja'; tenemos que seguir trabajando, eso es lo que espera la gente: que sigamos trabajando, haciendo todos los esfuerzos posibles por encontrar los acuerdos", afirmó en Cooperativa.