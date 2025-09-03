El monseñor Alejandro Goic, obispo emérito de Rancagua fallecido el lunes recién pasado, fue despedido en una multitudinaria misa de exequias, que tuvo lugar este mediodía en la Plaza Los Héroes de la capital de la Región de O'Higgins.

Numerosos obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, familiares, autoridades y fieles participaron de la ceremonia este miércoles, que honró su extensa trayectoria en la Iglesia Católica de Chile.

La misa fue presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de La Serena, René Rebolledo, quien afirmó en su homilía que el lema del monseñor Goic, "Cristo es mi vida", fue el motor de toda su existencia y ministerio.

LEER ARTICULO COMPLETO