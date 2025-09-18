Te Deum: Chomali llamó a "pensar en grande" y apuntó contra el aborto y eutanasia

El cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, presidió este jueves la celebración del Te Deum Ecuménico en la Catedral Metropolitana, instancia en que hizo un llamado a "pensar en grande" y apuntó contra los proyectos de aborto y eutanasia, catalogándolos como "leyes injustas".

La ceremonia contó con la participación del Presidente Gabriel Boric, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, además de ministros, parlamentarios y los altos mandos de las policías y Fuerzas Armadas.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, asiste al Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias 2025. https://t.co/PHmKrenav9 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 18, 2025

En su homilía, el cardenal Chomali inició destacando la relevancia de la educación como fundamento para el futuro de Chile: "La ignorancia es la causante de gran parte de los males que nos aquejan como sociedad, como la ausencia de diálogo, la violencia, el desprecio por la vida, la cultura de la cancelación, la corrupción y la frivolidad", expresó.

"Solo mediante el estudio pausado y sereno, que busca la verdad, será posible superar la violencia en todas sus formas, particularmente la que se experimenta no sólo en nuestro país, sino también en el mundo", complementó el arzobispo.

Los "pilares" del alma de Chile y críticas al aborto y eutanasia

Chomali aseguró que el alma de Chile tiene tres pilares "fundamentales" para superar las amenazas e incertidumbres: La familia, la fe, la democracia y la solidaridad.

Respecto a la familia, el religioso afirmó que "el peor servicio que se le puede hacer a Chile es desincentivar el matrimonio y la natalidad, o conculcar a un niño el derecho que tiene a ser concebido, gestado y criado por sus padres. Nunca olvidemos que la infancia cimenta la casa donde habitaremos toda nuestra vida. Procurar una infancia libre de temores y con experiencias de amor sincero, es la mejor política pública para estos tiempos".

Sobre la fe, el cardenal subrayó que "la piedad popular es también un espacio de cohesión social extraordinario y de verdadera amistad cívica. Un buen cristiano siempre es un buen ciudadano".

En ese sentido, enfatizó: "Chile es un país laico, lo sabemos, pero ello no significa que los creyentes tengamos que guardar silencio cuando vemos amenazados los fundamentos de la democracia y del Estado de derecho, sobre todo cuando se pretende aprobar leyes claramente injustas como el aborto y la eutanasia, porque atentan contra quienes el Estado debiese cuidar y proteger celosamente, los más débiles".

"Seguiremos aportando al debate desde la razón y la fe, desde nuestras universidades y centros de estudios, desde nuestros hogares de ancianos y casas de acogida para mujeres embarazadas. Lo dijimos ayer cuando se violaban los derechos

humanos en Chile, lo decimos hoy con la misma convicción: la vida humana siempre es un bien intocable y nadie tiene el derecho a arrebatarla ni a disponer de ella", afirmó.

Pensar en grande y llamado a la unidad

Citando al papa León XIV, el arzobispo hizo un llamado a "pensar en grande" a través de tres desafíos: un proyecto común que permita trabajar para superar la pobreza, tanto material, intelectual y espiritual; recuperar la dimensión ética de la vida personal y promover el valor comunitario.

"Si juntos logramos promover un proyecto común, una ética personal sana y el reconocimiento del valor de lo comunitario, podremos lograr un mayor sentido de pertenencia al país que amamos y doblarle la mano a la desafección", aseveró Chomali.

En esa línea, el cardenal reiteró su llamado a mirar hacia el futuro con esperanza y unidad: "No es tiempo de divisiones estériles, de polarizaciones, de cálculos mezquinos, sino de unidad en lo esencial: la defensa de la dignidad de cada persona, la búsqueda del bien común, la recuperación de la confianza y de la esperanza", indicó.

"Por eso, en vísperas de estas elecciones, la Iglesia exhorta a todos quienes ejercen algún cargo de representación o aspiran a tenerlo, a hacer de su actuación una clase magistral de civilidad y respeto. No se trata solo de ganar votos, sino de recuperar la confianza de los chilenos", concluyó.