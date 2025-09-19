Amplían detención de presunto agresor de carabinero en Las Condes

El caso de la violenta agresión a un carabinero en Las Condes avanza en la justicia: la Fiscalía Oriente confirmó este viernes que el presunto autor del ataque permanecerá detenido hasta el lunes, día en que se realizará su audiencia de formalización.

El fiscal Fernando Ceballos explicó que la decisión se adoptó tras presentar los primeros antecedentes del caso: "Les puedo señalar que son hechos gravísimos. Efectivamente la víctima fue agredida brutalmente con un objeto contundente y actualmente se encuentra con pronóstico reservado y con riesgo vital".

La víctima es el sargento segundo Gabriel Hernández, quien el jueves fue atacado con un adoquín mientras realizaba una fiscalización en la comuna. Ese mismo día, horas más tarde, el presunto agresor fue detenido en Las Condes.

Ceballos añadió que existen pruebas suficientes que serán expuestas en la audiencia del lunes: "Hay testimonios de personas, testigos presenciales, hay otros elementos también que son útiles para el esclarecimiento de los hechos, que dan cuenta tanto del hecho como la participación en el delito por el cual estamos investigando".

El persecutor insistió en que "hay lesiones de extrema gravedad y uno de los motivos por los cuales se ha formulado la petición es que todavía la víctima está en estado extremadamente grave, hay que esperar la evolución de las lesiones y ello pudiera repercutir, eventualmente, en el grado de desarrollo del delito".

Estado de salud del funcionario

En cuanto al estado de salud del sargento segundo, se informó que salió de riesgo vital, sin embargo, se mantiene grave y en coma inducido a la espera de una evolución favorable.

"Afortunadamente también hubo una rápida atención y un respeto por su situación, y agradecemos al personal de salud también porque se prestaron las primeras atenciones y eso fue fundamental", informó el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

"El último reporte después de su operación es que salió de su extrema gravedad, ya no está en una situación crítica y esperamos que pueda que pueda seguir evolucionando favorablemente", añadió el líder policial, que no ocultó su malestar por la violenta agresión.

Gobierno evalúa posible querella

Respecto a posibles querellas por parte del gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reafirmó que este hecho constituye un ataque criminal y que se encuentran evaluando los pasos a seguir.

"Insistir en dos cosas: la primera, la conducta que se ocurrió ayer es completa y absolutamente injustificable en la labor general de cuidado que está desarrollando Carabineros, y la segunda, recordar lo que dijo el Presidente el lunes en La Pampilla, cuando inauguró el cuartel temporal: En esta fecha, pero en general, Carabineros nos cuida, pero lo que ocurrió ayer es una conducta homicida", puntualizó la autoridad.

Al ser consultado sobre una posible querella por parte del Gobierno, el ministro dio cuenta que están "llevando a cabo la investigación" y que es probable que ejerzan "acciones como lo hemos hecho en otros casos cuando se afecta de este modo a funcionarios policiales".