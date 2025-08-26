Cambio de celdas y baja de peso: Fiscalía detalló fuga de reos en Valparaíso

Los tres reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso el 15 de agosto fueron formalizados este martes por el delito de quebrantamiento de condena.

Estos delincuentes fueron trasladados a otro recinto penal, ubicado fuera de la ciudad portuaria, mientras que el conductor que los transportaba cuando fueron recapturados en Copiapó quedó en prisión preventiva.

El fiscal del caso, Elizardo Tapia, informó que la investigación de este último tendrá un plazo inicial de 60 días.

La audiencia se realizó en reserva, sin la presencia de público ni prensa, debido a que aún quedan varias diligencias pendientes para aclarar los hechos.

El persecutor confirmó que habría al menos otras cuatro personas involucradas, quienes habrían prestado apoyo desde el exterior para facilitar la fuga.

"La mayor parte de los antecedentes son reservados. Sí les puedo explicar que esta es una planificación que a lo menos duró un par de meses, donde se contactó a distintas personas para que colaboraran con las personas que estaban privadas de libertad y los auxiliaran luego del escape que ellos protagonizaron de la cárcel de Valparaíso. Al conocerse en la cárcel, (los imputados) planifican esta fuga", indicó.

"Hay un dato que es no menor -agregó- y es que de los tres presos que se fugaron, solo uno de ellos debía permanecer en la celda de la cual se fugaron. Es decir, ese día se cambiaron de celda para poder protagonizar esta fuga. Por lo tanto, ha habido una planificación interna".

"Sabemos también, como lo explicó en su momento el OS9, que algunos de ellos bajaron de peso para poder acceder a la salida a través de este barrote que sacaron por la ventana", señaló Tapia.

El fiscal también dijo que los colaboradores externos cuentan con antecedentes penales, y que algunos, incluso, habían cumplido penas junto a los reos que escaparon.

Bolivia, el destino final

De acuerdo con el Ministerio Público, los sujetos pretendían huir del país hacia Bolivia y se habían comunicado con sus familiares para informarles de la situación.

Tapia descartó la tesis de la defensa del conductor, que aseguraba que este no conocía a los reos. El fiscal explicó que existen antecedentes que demuestran que el viaje se hizo de noche rumbo a la frontera y que un segundo vehículo hacía de "punta de lanza" para advertir la presencia de policías en las carreteras.

La investigación de esta fuga tiene tres aristas, según el fiscal: la recaptura, que ya se concretó; la detención de los colaboradores que ayudaron en la evasión; y la verificación de si hubo una eventual acción dolosa por parte de algún miembro de Gendarmería.