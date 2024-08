Cárcel de máxima seguridad en Santiago: Hassler ve "delirante" la teoría de Desbordes

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), calificó como "una teoría delirante" lo planteado por su rival en las municipales de octubre, Mario Desbordes (RN), quien acusó al Gobierno de emplear un "tongo" al -a su juicio- utilizar el debate de la nueva cárcel de alta seguridad para impulsar la reelección de la oficialista.

Las declaraciones del opositor surgieron después de que el Presidente Gabriel Boric deslizara que no se cierra a que el anunciado recinto penitenciario se construya fuera de esa comuna, tras las críticas de Hassler.

"Se busca una puesta en escena en donde el Gobierno aparece cediendo ante esta alcaldesa, que logra defender a sus vecinos cual heroína de Marvel. Entiendo que quieran ayudar a su alcaldesa, pero me parecería muy feo que utilicen esto como una herramienta de campaña", insistió Desbordes el martes, tras plantear dicha suspicacia el fin de semana en una entrevista.

La jefa comunal enfatizó que "me parece una teoría delirante, además de preocupante", y hablando directamente al exministro, señaló que "si tiene algún mínimo cariño por la comuna de Santiago, no nos perjudique, sino que aporte a que no haya una nueva cárcel".

A la espera de una definición del Gobierno, Hassler reveló que, junto a más de 250 vecinos y vecinas de los barrios Rondizzoni y Yarur, los municipios de Santiago y Pedro Aguirre Cerda trabajan en acciones legales para evitar que este proyecto se lleve a cabo.

"Ya se conformó el espacio de una mesa de las distintas direcciones (municipales) para recoger todas las iniciativas que podamos llevar adelante", anticipó la alcaldesa.

VECINOS CRITICAN "TOZUDEZ" DE MINISTRO CORDERO

Tras la apertura del Mandatario en este ámbito, el ministro de Justicia, Luis Cordero, precisó que el Gobierno sólo recibirá opciones en el corto plazo, pues "estamos al borde de una crisis penitenciaria", y de momento, el único sector viable para desarrollar este proyecto está en los alrededores de Avenida Pedro Montt.

Al respecto, Paola Moreno, vocera del Barrio Rondizzoni, emplazó "tanto al Presidente de la República (como) a la tozudez del ministro Cordero, y a todas las personas que malamente dicen que es un tongo", y reafirmó que "los vecinos están preocupados".

"Están sufriendo la angustia y la preocupación de qué van a hacer al tener una cárcel a pocos metros de su casa, así que llamamos al Presidente a reconsiderar esta posición", profundizó, acotando además que "muchos diputados y algunos senadores nos han llamado para expresarnos su apoyo".

En contraste, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (ind-Demócratas), aseguró que esa instancia parlamentaria "respalda absolutamente la posición del ministro de Justicia de instalar una cárcel de alta seguridad lo antes posible en Santiago, y que las obras comiencen durante el primer semestre del próximo año, entendiendo las cifras que ya conocemos: 126% de sobrepoblación carcelaria".

Por lo pronto, se dice que descartar su edificación en esta comuna obligaría al Gobierno a iniciar otro proyecto que podría demorar hasta 10 años, entre evaluaciones, concesión y construcción.