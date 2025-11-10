"Party en la prisión": Gendarmería investiga fiesta con asado y whisky en Santiago 1

Gendarmería instruyó este domingo una investigación interna tras la difusión de una serie de videos que mostraron a reclusos del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 celebrando con asado, alcohol y música.

Las imágenes, registradas por los propios internos y viralizadas en redes sociales, generaron una inmediata reacción de las autoridades penitenciarias, que calificaron la situación como una "vulneración grave a la disciplina interna y a la seguridad del recinto".

Las imágenes difundidas por los reclusos —informó La Tercera— mostraban a un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa con una botella de whisky, latas de cerveza y envases de bebidas gaseosas.

El ambiente era distendido, con música y manipulación de teléfonos celulares, elementos estrictamente prohibidos al interior de cualquier recinto penitenciario.

Se identificó que el hecho se habría producido específicamente en el módulo N°35 del penal ubicado en la comuna de Santiago.

La tenencia de teléfonos móviles y, especialmente, el consumo de bebidas alcohólicas constituyen faltas graves a la normativa penitenciaria, lo que obligó a una acción inmediata por parte de Gendarmería, que desplegó un operativo de decomiso en el módulo, utilizando el sistema de bloqueo de señales telefónicas que permitió localizar con precisión la dependencia donde se desarrollaba la actividad irregular.

De acuerdo con Gendarmería, funcionarios ingresaron al módulo y sorprendieron a 23 internos en pleno festejo. Durante el procedimiento de incautación, se lograron decomisar 24 teléfonos celulares, diversas botellas de alcohol, dinero en efectivo y una cantidad considerable de alimentos prohibidos por la administración penitenciaria, confirmando la extensión de la irregularidad.

Como medida disciplinaria inmediata, Gendarmería informó que los objetos fueron decomisados y que todos los internos involucrados fueron trasladados a un régimen de aislamiento; una sanción se mantendrá vigente mientras avanza la investigación interna.

Además, la institución precisó que se inició la correspondiente investigación para determinar responsabilidades administrativas entre el personal.

Finalmente, la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería anunció que la gravedad de los hechos motivó la remisión de todos los antecedentes al Ministerio Público.

El objetivo es que la Fiscalía determine si existen eventuales responsabilidades penales de los reclusos o si se produjo una eventual participación o negligencia de funcionarios de Gendarmería en el ingreso de los elementos prohibidos al recinto.