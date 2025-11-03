Treinta años después de su creación, Punta Peuco se convirtió en una cárcel común
Contraloría tomó razón del decreto que elimina el carácter especial del penal, destinado a violadores de derechos humanos de la dictadura.
Poniendo fin a uno de los símbolos más polémicos de la transición, ya no existirán en Chile "presos de primera y segunda categoría", dijo Gabriel Boric.
La distribución de plazas ya no se basará en el tipo de delito, sino en criterios de seguridad aplicables a cualquier recinto penitenciario.
Al hacer el anuncio, Boric recordó la decisión que adoptó Sebastián Piñera en 2013, de cerrar el penal Cordillera.