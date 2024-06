Caso Jadue: Fiscales y jueces piden "prudencia" a parlamentarios

Las asociaciones de magistrados y fiscales manifestaron preocupación después de que parlamentarios del Partido Comunista (PC) pusieran en entredicho los elementos ponderados por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago para decretar la prisión preventiva contra Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y una de las figuras destacadas de la colectividad, al que se le acusa de varios delitos de corrupción.

En la víspera, luego de tres días de un mediático proceso, la jueza Paulina Moya decidió aceptar la petición del Ministerio Público, que argumentaba que el ex precandidato presidencial, al que se investiga por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, suponía, en su opinión, "un peligro para la sociedad".

En su cuenta de X, el jefe de bancada del PC en la Cámara Baja, Luis Cuello, afirmó que se estaba ante una determinación "desproporcionada", mientras quue el diputado Matías Ramírez aseveró que "la persecución política es evidente".

La prisión preventiva decretada contra el alcalde Daniel Jadue es desproporcionada. Confiamos en que esta decisión será revertida y que en el proceso se acreditará la inocencia del alcalde. — Luis Cuello Diputado (@luiscuellop) June 3, 2024

La persecución política es evidente contra @danieljadue, no hay elemento alguno que justifique un medida cautelar de esta entidad; lo que hay detrás es un anticomunismo a políticas populares que permitieron poner en evidencia las desigualdades del modelo.#todossomosJadue — Matias Ramirez Pascal (@matias_ramirezp) June 3, 2024

Su par Carmen Hertz calificó en una rueda de prensa que la prisión preventiva es "injusta, desproporcionada y (una medida) que no es concorde con los antecedentes que están en la carpeta investigativa".

"Ha habido una campaña -que nadie puede ignorar- contra el Partido Comunista, contra sus militantes y sus dirigentes", acusó la legisladora.

Un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para@danieljadue la persecución política y el acoso son evidentes #todossomosJadue — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) June 3, 2024

"UN ASUNTO INÉDITO"

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Javier Mora, dijo a La Tercera que "el despliegue iniciado por el partido político del alcalde formalizado es un asunto inédito. No tenemos recuerdo, yo en particular no lo tengo, de que un partido político realizara este tipo de acciones respecto de una decisión judicial".

En ese sentido, el juez indicó: "Queremos transmitir a la opinión pública, a la ciudadanía, a los chilenos y chilenas, que el Poder Judicial es un poder independiente. La Asociación de Magistrados ha procurado siempre, de manera histórica, que el país esté dotado de jueces independientes, y en eso hemos estado trabajando".

Mora añadió que Jadue estuvo sujeto, "como pudimos ver en la audiencia, a un debido proceso cabalmente llevado a efecto. Se dieron todas las facultades al acusando, las defensas pudieron intervenir, hacer los descargos, los alegatos de defensa".

"Sería deseable", remarcó, "que toda la institucionalidad formal, y particularmente quienes forman parte de otro poder del Estado, no solo respete las decisiones como tienen que respetarlas y como corresponde en cualquier Estado de derecho, sino que además es deseable que todos contribuyan a que las decisiones emanadas en un procedimiento cuenten con ningún tipo de debilitamiento".

"PRUDENCIA"

Desde la Asociación de Fiscales, en tanto, su presidente, Francisco Bravo, comentó al mencionado medio que "respecto de las manifestaciones que puedan realizar personas partidarias del alcalde Jadue el Ministerio Público no tiene nada que comentar. Pero otra cosa son las opiniones, objeciones o críticas que realizan personas que ostentan cargos públicos".

En ese caso, agregó el persecutor, "el llamado que hacemos -al igual que en otros casos- es a la responsabilidad, a la prudencia y al respeto de la independencia del Poder Judicial y autonomía del Ministerio Público".