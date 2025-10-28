El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó este martes la prisión preventiva para los tres adultos imputados por el crimen de Krishna Aguilera, la joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado en el sector Catemito tras 22 días desaparecida, y dictaminó la internación provisoria para la adolescente que también figura entre los acusados.

La Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó a los cuatro detenidos por el delito de secuestro con homicidio, agregando además el cargo de inhumación ilegal a uno de los imputados, en un caso que conmocionó a la comunidad y que se esclareció tras los intensos trabajos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) en el límite entre San Bernardo y Calera de Tango.

Durante la jornada se desplegaron importantes medidas de seguridad por parte de Gendarmería.

