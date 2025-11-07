La presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, descartó que la estrecha relación que la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y su esposo, Gonzalo Migueles, mantenían con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos previo a ser indagados por la "trama bielorrusa" sea un precedente para fijar inhabilidades en litigios futuros.

"Lo importante es transparentar los lazos de amistad", planteó la líder del gremio en El Diario de Cooperativa, pero subrayó que "no por el hecho de que tenga un amiga o amigo que litiguen voy a perder mi imparcialidad, porque mi primera responsabilidad es hacia la persona que está al frente, que tiene el derecho a que una jueza o juez resuelva de manera imparcial".

De todas maneras, "si hay siquiera una posibilidad de que esto pueda verse afectado, como jueza, aún cuando no esté obligada lo tengo que decir, y muchos de nuestros colegas lo hacen (...) Lo importante es transparentar los vínculos que nos unen, si (la verdad es que) uno no puede encerrarse entre cuatro paredes y no tener un grupo de amigos", puntualizó.

Por otro lado, Hernández sí cree que el bullado caso de tráfico de influencias confirma la necesidad de reformar el sistema de nombramientos de juezas y jueces, aunque en su opinión, el proyecto que se tramita actualmente en esa línea "no es bueno, porque mantiene todas estas opacidades, e incluso las aumenta".

"El mundo político no tiene que intervenir en el sistema de nombramientos, porque cuando (estos ámbitos) se mezclan, se generan situaciones donde el poder nombra, sobre la base de sus intereses, a quienes van a cumplir cargos tan relevantes como ser ministros de la Corte Suprema", advirtió la jueza de garantía.

