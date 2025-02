Cae en EE.UU. otro presunto implicado en el crimen de Ronald Ojeda

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público informó este miércoles la detención -en Estados Unidos- de otro sospechoso vinculado con el crimen del disiente venezolano Ronald Ojeda, en el marco de la investigación por asociación criminal de "Los Piratas de Aragua".

Fiscalía detalló que ya se inició el proceso de extradición del sospechoso, cuya detención de suma los otros cuatro imputados en el caso: tres de ellos detenidos en Colombia (Luis Alfredo "Gocho" Carrillo, Carlos "Bobby" Gómez. Y Dayonis "El Boti" Orozco) y otro en Estados Unidos (Rafael Gámez Salas, alias "El Turko").

Fiscalía sindica a Carlos "Bobby" y Rafael "El Turko" como líderes de la banda criminal Los Piratas de Aragua.

Corte decretó extradición de imputados

Durante esta jornada, la Corte de Apelaciones de San Miguel decretó la extradición de los cuatro imputados que ya estaban detenidos -a petición de la Fiscalía.

De esta manera, un total de 22 personas se encuentran privadas de libertad -tanto en Chile como en el extranjero- por el mencionado caso, además de los otros dos imputados -Maickel Villegas y un adolescente venezolano- aprehendidos en 2024 por el secuestro con homicidio del otrora teniente venezolano.

La abogada representante de la viuda de Ronald Ojeda, Alejandra Valdivieso, explicó que "la causa se mantiene en reserva y se acogió la detención previa y la extradición de los cuatro imputados: tres que se encuentra en Colombia y otro en Estados Unidos".

"Esta ha sido una investigación que lleva la Fiscalía de Alta Complejidad, en un trabajo que ha sido minucioso con la PDI. La investigación ha entregado luces de cuál ha sido la participación (de los imputados), y se ha podido acreditar los delitos que se han cometido", agregó la jurista.

El abogado de la Defensoría Regional Metropolitana Sur, por su parte, detalló que "en el caso de la extradición, se tiene que verificar que los delitos imputados tengan la pena mínima de un año, el lugar en donde se encuentra la persona detenida en este caso, y que exista un tratado de extradición entre Chile, Colombia y Estados Unidos, donde están respectivamente estas personas".

"Respecto de la detención previa, que estén acreditados los delitos, la participación y la necesidad de cautela, y de eso ya se dio cumplimiento. Ahora corresponde que la Corte informe la resolución, en este caso a nivel de Gobierno, para que se tramite la solicitud de extradición a través del Ministerio respetivo. Es un trámite administrativo, no están fijados los plazos tajantes, pero creo que va a ser rápido".

"El objetivo es que no quede ninguno suelto"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró la detención del sujeto y sostuvo en su cuenta de X que: "El objetivo es lograr que no quede ninguno suelto".

"La detención en EE.UU. de otro de los sospechosos del crimen del teniente Ojeda constituye un nuevo golpe contra el Tren de Aragua y ratifica el trabajo serio realizado por el Estado a través de la Fiscalía de Chile y la PDI", expresó la secretaria de Estado.

El periódico estadounidense The New York Times vinculó -en una de sus publicaciones- al régimen venezolano con el crimen del exteniente Ojeda.

El medio apunta a que agentes de contrainteligencia del régimen de Maduro presuntamente operaron desde la Embajada de Venezuela en Chile, hecho que fue confirmado por la Fiscalía chilena al diario.

Por lo anterior, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo que "no me voy a pronunciar sobre eso, es una fuente en off y, en cualquier caso, si el Gobierno tuviera antecedentes sobre ese punto, son antecedentes que, por ahora, forman parte de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público".

"Lo demás, como ha señalado el Ejecutivo, antecedentes que puedan ser útiles para otras investigaciones, como por ejemplo las que se llevan a cabo a nivel internacional. Son antecedentes que el Ejecutivo va a ver la forma y modo en que los pueda acompañar", enfatizó.

En ese sentido, Cordero sostuvo que "el Presidente de la República ha sido claro en esta materia, es un asunto que no solo compromete a un crimen en relación a un disidente venezolano, sino que además de eso, un crimen que pudo haber afectado la soberanía en nuestro país".

Coordinación policial internacional

El subprefecto Claudio Caro, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), informó que "la Policía Nacional de Colombia, a través del equipo Gaula Elite, en coordinación con la BIPE Antisecuestros Metropolitana de la PDI, junto a Interpol Chile, y el equipo ECOH del Ministerio Público, logró la detención de Luis Carrillo, apodado "Gocho", en virtud a una difusión roja de Interpol, la que se generó en razón de una orden de detención pendiente en su contra por el delito de secuestro con homicidio, que dice relación con la investigación por ese delito que afectó al señor Ronald Ojeda".

"La información que se le entregó al equipo Gaula georreferenció al imputado en Colombia, específicamente en el sector de Chiscas, en ese país. La información que fue acotada por el equipo Gaula, y logró la detención el día miércoles, en la vía pública, en esa localidad", indicó el detective.

El tribunal decretó este martes prisión preventiva para 14 integrantes de la banda criminal, quienes ya estaban privados de libertad por otros delitos.