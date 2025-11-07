La audiencia de formalización de cargos en contra de Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, implicados en el llamado caso "Muñeca bielorrusa", reveló este viernes detalles explosivos sobre la presunta red de corrupción que involucra el fallo del Consorcio Belaz Movitec contra la estatal Codelco.

Durante la sesión, la Fiscalía reprodujo una llamada telefónica interceptada a Sergio Yáber, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, realizada el 1 de octubre de 2024, en la cual trató a Vivanco de "coimera", y mencionó que él y su círculo esperaban ser formalizados "en cualquier momento".

La conversación de Yáber, cuyo interlocutor es el notario de San Miguel Claudio Barrena, tuvo lugar justo después de una celebración organizada tras el exitoso sorteo de un cuaderno de remoción por parte del magistrado Antonio Ulloa en la Suprema.

En la escucha, el conservador manifestó su intención de mantenerse lo más alejado posible de Vargas. Acto seguido, Yáber reveló a su interlocutor que "Marito" estaría siendo investigado por haber pagado "uno o dos palitos (millones) de dólares a la Ángela" por la causa Belaz Movitec. Estas escuchas sustentaron la solicitud de detención de los imputados.

