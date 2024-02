Corte Suprema deja en libertad a ex PDI condenado por muerte de Valeria Vivanco

El exdetective de la Policía de Investigaciones (PDI) Leonel Contreras, condenado por el homicidio de su entonces compañera Valeria Vivanco en junio del 2021, saldrá de la cárcel por decisión de la Corte Suprema.

Pese a enfrentar una condena de 12 años de presidio efectivo dictada por la Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en noviembre pasado, la Sala Penal del máximo tribunal -en fallo unánime- acogió el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del imputado y modificó su condena a 540 días de presidio por cuasidelito de homicidio.

Debido a que se ha mantenido en prisión preventiva desde el 5 de noviembre del 2021, Contretras ya cumplió la nueva pena y podrá dejar la cárcel una vez que sea notificado de la resolución.

Los jueces de la instancia argumentaron que su cambio se debió a que no hay dolo eventual de querer matar a la subinspectora Vivanco.

"No aparece antecedente alguno encaminado a establecer que haya existido de parte del acusado la intención positiva de dañar a la funcionaria Vivanco; asimismo, cabe descartar la posibilidad de un dolo eventual, por no existir elementos de juicio que lleven a esa conclusión y, además, por cuanto no resulta racional estimar que hayan actuado de ese modo, de haberse representado como posible la muerte de aquella a consecuencias de su actuar, sin que le importara que ello ocurriera", indica el fallo.

Asimismo, se afirma que "resulta más ajustado a la razón concluir que, aún de haberse representado la posibilidad de que sus actos imprudentes podrían causar algún daño a la víctima, desechó totalmente esa posibilidad, incurriendo en culpa con representación".

Cabe recordar que este hecho se registró el 13 de junio del 2021, cuando la subinspectora Vivanco junto a tres compañeros perseguían a unos sospechosos en la población Santo Tomás, en el límite de las comunas de La Granja y La Pintana, en el marco de la realización de diligencias por un asesinato ocurrido el día antrerior.