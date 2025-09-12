Crimen de matrimonio en Graneros: Prisión preventiva para séptimo imputado

El Juzgado de Garantía de Graneros envió a prisión preventiva a Manuel Bravo Soto, después de que confesara su participación en el doble homicidio del empresario agrícola Sebastián González (61 años) y su esposa, la orientadora escolar Carolina Calleja (53), perpetrado en esa comuna el pasado 12 de marzo.

Se presume que este sujeto, apodado "El Palomo", lidera una organización criminal que se dedica a cometer robos en la Región de O'Higgins. Tanto él como otros cuatro integrantes de tal banda fueron detenidos por la PDI este viernes.

Con el arresto de Bravo, aumentaron a siete los imputados por el asalto y posterior crimen del matrimonio, a quienes acribillaron tras irrumpir en su fundo de Graneros.

"La evidente gravedad de los hechos investigados, la pena asignada al delito, la participación de múltiples personas en el hecho y la circunstancia de mantener otras causas pendientes con medidas cautelares, hacen indispensable que su privación de libertad sea decretada", resolvió el magistrado Patricio Acevedo.

Juzgado de Garantía de Graneros ordena la prisión preventiva de séptimo imputado por robo con homicidio de matrimonio https://t.co/1dWMarYJXA pic.twitter.com/YI0cPLh9MK — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) September 12, 2025

En concreto, el Ministerio Público lo acusó por los delitos consumados de asociación criminal, robo en lugar destinado a la habitación y dos robos con homicidio, en el caso de la pareja asesinada.

"La calidad de líder se da porque es quien articula la organización para concurrir a los diversos tipos de delitos, desde robos en lugares no habitados, con la particularidad del uso de explosivos, hasta el doble robo con homicidio", precisó el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos.

Por otro lado, se amplió el plazo de detención de los demás sospechosos, indagados por perpetrar tres asaltos utilizando artefactos explosivos, en dos empresas agroquímicas y una planta de revisión técnica de la zona, respectivamente.