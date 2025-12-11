El futuro de la querella de capítulos contra Vivanco sigue en suspenso

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó pendiente su pronunciamiento sobre la querella de capítulos en contra de Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema implicada en la investigación por cohecho y lavado de activos denominada "Muñeca bielorrusa".

La Fiscalía de Los Lagos indaga el pago de coimas a Vivanco por parte de los abogados del consorcio Belaz Movitec -también imputados en el caso-, e impulsa este recurso para que se le autorice a solicitar la formalización de la exmagistrada.

Durante la jornada del miércoles, el tribunal de alzada escuchó los alegatos del Ministerio Público, oportunidad en que la persecutora jefe de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, sostuvo que al pactar ilícitamente en favor de la mentada empresa, y en desmedro de la estatal Codelco, "queda claro que la exministra Vivanco interpuso su interés particular por sobre el interés general".

"Nos hicimos cargo de los argumentos (de la defensa) en las respectivas réplicas, tanto de Fiscalía como de las partes querellantes. Corresponderá a la Corte ponderarlos, evaluarlos y darle la valoración que ellos estimen, al momento de acoger o rechazar la querella de capítulos", expresó la persecutora.

La defensa responde

En tanto, el abogado defensor Carlos Pereira apuntó a un supuesto incumplimiento de tecnicismos judiciales y otros requisitos para adoptar el recurso de la Fiscalía, y por ende, argumentó que "la jurisprudencia ha dicho: a falta de esta acreditación, se obliga a declarar inadmisible esta querella".

"Lo que se le imputa, supuestamente, a la ministra Vivanco es beneficiar a alguien cuando no lo hizo, toda vez que existen los antecedentes del expediente de quien sí lo hizo. El que recibió esta forma (es decir, quien emanó la orden de pago de la supuesta coima) fue la Corte de Apelaciones de Copiapó" y no la Suprema, dijo el jurista.

Asimismo, "Codelco fue quien informó la necesidad y requeririó la intervención de la Corte. Informó que existía peligro a la vida de los trabajadores, informó que existía imposibilidad de renovar las operaciones. Entonces, que ahora omitan estos antecedentes delibradamente, nos parece impresentable", criticó Pereira.

La audiencia de este jueves, enfocada en oír las réplicas a los alegatos expuestos ayer, terminó cerca de las 11:00 horas, y sin que la Corte de Santiago entregase una fecha exacta para comunicar su decisión.

Es posible que el pronunciamiento del tribunal de alzada se dé a conocer durante la tarde de mañana viernes, o incluso la próxima semana.