Por solicitud de Orrego: Tribunal reagendó audiencia de competencia en caso ProCultura

El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió este miércoles, en el marco de la investigación por el caso ProCultura, reagendar la audiencia de revisión de incompetencia de dicho tribunal para el martes 30 de septiembre.

Durante una audiencia realizada esta mañana, el tribunal acogió la solicitud de la defensa del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, que buscaba que la causa sea trasladada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

De esta manera, el Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió alzar la reserva de la causa, lo que permitirá a la defensa de Orrego acceder a todos los antecedentes de la investigación.

La próxima audiencia de incompetencia quedó fijada para el martes 30 de septiembre a las 14:00 horas, instancia en que se determinará finalmente si será el Tribunal de Antofagasta u otro el encargado de llevar adelante este mediático proceso.

Se reanudó la tramitación de solicitud de desafuero

La resolución del tribunal cobra especial relevancia, puesto se produce un día después de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolviera, de forma unánime, reanudar la tramitación de la solicitud de desafuero contra el propio Orrego.

Dicha decisión se da luego de que el Tribunal de Garantía de Antofagasta certificara que prontamente se resolvería el tema de su propia competencia en el caso.