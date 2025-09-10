Corte Suprema removió a la jueza Verónica Sabaj

La Corte Suprema determinó este miércoles remover a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, quien estaba hasta hoy suspendida de sus funciones tras conocerse lazos con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el caso audios.

La polémica se originó luego de que se revelaran chats de Whatsapp entre Sabaj y Hermosilla, que delataban favores entre ambos antes y después de que ella asumiera el cargo, lo que derivó en una investigación administrativa por parte del máximo tribunal.

María Soledad Melo, vocera de la Corte Suprema, entregó detalles de la resolución: "Con el cúmulo de los antecedentes reunidos, es posible determinar y concluir que la ministra señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura".

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, se declara que la señora Verónica Sabaj Escudero no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, se acuerda la remoción de su cargo como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago", indicó.

AHORA: Corte Suprema remueve a ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj Escudero. pic.twitter.com/IQPHGjJxLc — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) September 10, 2025

El detalle de las acusaciones

La audiencia, que fue transmitida por el canal del Poder Judicial, comenzó con la lectura de los antecedentes por parte de la relatora de la Corte Suprema. Según el reporte, las acusaciones contra la ministra Sabaj se centran en tres tipos de comportamientos.

En primer lugar, se le imputa un eventual trabajo en conjunto con Luis Hermosilla para gestionar nombramientos en diversos cargos del sistema judicial, incluyendo ministros de la Corte de Apelaciones, conservadores de bienes raíces e incluso el de la fiscal regional metropolitana oriente, Lorena Parra.

La segunda acusación apunta a una eventual coordinación con Hermosilla para la revisión de recursos legales que el abogado penalista presentaría ante la Corte de Apelaciones. Finalmente, se investiga la entrega de información sensible por parte de Sabaj hacia el abogado sobre las "tendencias políticas" de otros jueces integrantes, con el fin de determinar estratégicamente en qué salas y fechas convenía presentar dichos recursos.

En tanto, la defensa de la ministra Sabaj había sostenido que los hechos investigados no constituirían actos de corrupción, argumentando que no existió una contraprestación a cambio. Sin embargo, sí reconocieron que podrían ser considerados como hechos "imprudentes".