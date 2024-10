Defensa de juez Muñoz reitera: Atar su acusación a la de Vivanco es inmoral, jurídicamente aberrante

La defensa del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz advirtió que atar su suerte y la de su colega suspendida Ángela Vivanco -implicada en el caso Hermosilla- en una misma acusación, pese a que se les señalan por hechos distintos, "es inmoral y jurídicamente aberrante", e incluso viola los derechos humanos del magistrado.

El libelo, presentado por la derecha, apunta a la causal de notable abandono de deberes e incluye a ambos jueces, por lo que si algún capítulo relacionado con uno fuese aprobado, las consecuencias se extenderían para el otro.

A Muñoz se le acusa de supuestamente haberle filtrado a su hija -la también magistrada Graciel Muñoz- un fallo en acuerdo en el que participó, en 2022, para evitarle un perjuicio económico en un proyecto inmobiliario.

"Se presentan acusaciones por hechos completamente distintos y ocurridos en distinto tiempo contra dos jueces, y se pide destituir a ambos, es decir, la parte petitoria es una sola para los dos. Se ata la suerte de los dos con la suerte de uno. Yo califico eso de inmoral, de jurídicamente aberrante y de violatorio de derechos humanos", sostuvo en El Diario de Cooperativa el abogado Jorge Correa Sutil, que defiende a Muñoz en este proceso.

"No se puede juzgar la conducta de una persona por lo que ha hecho otra. Eso desapareció con la Edad Media, y de ahí en adelante hemos convenido, como criterio civilizatorio, que las personas responden por sus propios actos -salvo los papás por algunas conductas de sus hijos, pero aquí no hay esa relación entre Muñoz y Vivanco-", profundizó el constitucionalista.

En este marco, confirmó que harán uso de la cuestión previa cuando el texto pase a la Sala, es decir, argumentarán que no cumple los requisitos que establece la Constitución. Si la alegación es visada, la acusación se entenderá como no interpuesta y su tramitación no podrá avanzar al debate de fondo de la causal y los capítulos.

Correa Sutil explicó que "vamos a decir que la acusación es inadmisible, como cuestión previa, a menos que se separe" la de Muñoz y la de Vivanco: "Existen suficientes antecedentes para hacer esa separación, y si se separan, no vamos a hacer esa alegación y, por lo tanto, no habría cuestión previa".

En tal sentido, aseguró que si el libelo llegase a ser aprobado por las conductas atribuidas a Vivanco, y de paso "sería un bochorno para Chile y habría responsabilidad internacional, en el cual el estado tendría responder por una violación de derechos humanos

[En vivo📻] Jorge Correa Sutil: Es una acusación por hechos distintos y ocurridos en distinto tiempo contra dos jueces (Muñoz y Vivanco), y se pide destituir a ambos. Se ata la suerte de los dos con la de uno. Es inmoral, jurídicamente aberrante y viola DDHH #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) October 7, 2024

La tramitación de una acusación constitucional se origina en la Cámara Baja, que debe visar su admisibilidad, lo que implica la suspensión del cargo del funcionario señalado. Lurgo, el Senado actúa como jurado, y de aprobarla, el imputado en este juicio político quedará destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.

"IMPUTACIÓN FALSA"

La acusación sostiene que Muñoz supuestamente filtró a su hija el contenido de un fallo no publicado de la Suprema, sobre la evaluación ambiental del proyecto inmobiliario Eco Egaña de la inmobiliaria Fundamenta, en Ñuñoa, para evitarle una pérdida económica al aconsejarle no proceder con compraventa alguna. Aquello en el marco de que el ministro fue parte de la Sala donde se tramitó, en 2022, un recurso de casación de la compañía, que en una primera vista fue desfavorable para ésta.

"La imputación es falsa. El ministro Muñoz jamás le ha adelantado, insinuado cómo iba a salir ese fallo a su hija, o comentado siquiera que estaba en esa causa", enfatizó Correa Sutil.

El abogado expuso que "la acusación se basa en una declaración notarial hecha por una empleada de la inmobiliaria", la jefa de proyectos Valentina Riquelme, "que está rodeada de antecedentes que la hacen inverosímil y no es imparcial, porque la empresa se sirve de esa declaración no sólo para inhabilitar al juez Muñoz, sino además para anular la vista de la causa".

"Y la nueva vista de la causa le permite incorporar un antecedente que le lleva a obtener una sentencia favorable -la anterior era desfavorable. Y con esa declaración, la empresa obtuvo una millonaria ganancia", explicó Correa Sutil.

"Se dice que el 28 de noviembre (de 2022) la hija del juez Muñoz le habría dicho (a la ejecutiva) que su papá le habría dicho. Habían quedado de hablar ese día. Pero ocurre que hay otro mensaje el 29 de noviembre, que está escrito y esta vez no son dichos, que dice que no pudieron hablar el día anterior. Y si no pudieron hablar, el 28 de noviembre no se produjo la conversación", sostuvo.

"Y el 29 de noviembre, el día siguiente de la supuesta conversación, la hija del juez Muñoz manda un mensaje y dice que seguirá adelante con el negocio. Por lo tanto, nada explicaría que recibiendo información privilegiada de su padre, que le dice que el negocio es ruinoso, al día siguiente tome la decisión de seguir adelante", recalcó.

En esa línea, subrayó que "hay un conjunto de antecedentes que hacen contradictoria esta versión con la prueba que sí existe en el proceso".

El abogado Jorge Correa Sutil confirmó que Sergio Muñoz deducirá la cuestión previa si Chile Vamos no separa la acusación en su contra de la que apunta a Ángela Vivanco. (Foto:ATON)

PIDE QUE LOS ACUSADORES EXPLIQUEN SUS INTENCIONES

El libelo de Chile Vamos también objeta que el supremo no impidió que su hija ejerciera funciones estando fuera de Chile, por lo cual la jueza fue sancionada a nivel administrativo.

Al respecto, Correa Sutil aclaró que "ese deber en el Poder Judicial no lo tiene un juez, lo tienen los órganos judiciales: el ministro Muñoz integra la Corte Suprema, pero no es la Corte Suprema, y no puede ejercer por sí mismo funciones correccionales".

"Y esa función correccional sobre la hija, además, le corresponde a la Corte de Apelaciones; la Suprema sólo podría conocer si se aplica una sanción y la persona reclama, cosa que no ocurrió, pero además, si hubiera ocurrido, el juez Muñoz se habría tenido que inhabilitar", remarcó.

Con todo, emplazó a los acusadores.

"No me gusta atribuir intenciones, pero me gustaría que contestaran dos cosas: ¿por qué hacen la acusación dos años después de conocidos los hechos?, ¿y por qué atan la acusación de Muñoz a la de Vivanco? Yo no tengo explicación alguna, salvo el interés por acusar a una persona por acusación tan débil, atada a otra que tiene más visos de ser aprobada", concluyó.

La comisión revisora, de mayoría opositora, seguirá sesionando este lunes.