Boric reiteró dichos por encarcelamiento de Hermosilla: "No me afectan las críticas de la élite"

El Presidente Gabriel Boric defendió su criticada declaración tras conocerse la prisión preventiva contra el abogado Luis Hermosilla, y reiteró que "me alegro de una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona".

El Mandatario declaró, el pasado martes, que "acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla", añadiendo que "no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos, así que qué bueno que los que se creían poderosos vaya también a la cárcel".

De manera transversal, estos dichos fueron criticados y catalogados como desafortunados por expresar una postura respecto a la decisión de otro poder del Estado.

Sin embargo, esta jornada, el Jefe de Estado salió al paso y reiteró "lo que ya he dicho: yo me alegro de una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona, y en eso no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar. Yo en esto no tengo ninguna duda de donde estoy, por el respeto de las instituciones y porque toda persona que se enfrente a la justicia se enfrente en las mismas condiciones que lo haría cualquier chileno, sin ningún tipo de privilegio".

"Lo que yo manifesté y reitero, es que hay un señor que se creía todopoderoso que creía que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos, que hoy día enfrenta a la justicia como corresponde en Chile, y eso a mí me parece que es de todo sentido común y no me cabe ninguna duda que más allá de algunas opiniones de algún sector de la sociedad, la mayoría de la gente está en la misma postura", agregó el Mandatario.

Boric aseveró que "se trató de desviar el debate, pero el debate no tiene que ver con lo que yo diga o no diga, el debate tiene que ver con cómo una persona se tiene que enfrentar a la justicia como cualquier chileno, y es respecto a los antecedentes del caso", afirmando que "es el mismo criterio que nosotros hemos tenido respecto a otros conflictos anteriormente, pueden ver mis declaraciones, por ejemplo, respecto al caso convenios".

"Entonces, que salgan a decir de que yo no puedo decir absolutamente nada respecto de un tema que justamente por la desconfianza que existe hacia las instituciones en Chile, el Presidente de la República no puede tener opinión, me parece que es un error, respetando siempre la independencia de los poderes", subrayó.

Finalmente, señaló que "lo que me interesa hacer velar, desde un punto de vista de Estado, es que en Chile no haya privilegios. La gente está cansada de los privilegios injustos, de que hay algunos que se les ha tratado históricamente con una mano distinta cuando le toca enfrentar a la justicia, de las famosas clases de ética".