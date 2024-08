Caso audios "es la corrupción más importante en los últimos 35 años", acusó Ignacio Walker

"Es el caso de corrupción más importante que hemos tenido en los últimos 35 años", acusó este viernes el excanciller Ignacio Walker (exmilitante de la DC) al abordar la bullada formalización del abogado Luis Hermosilla, imputado por los delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios en el marco del caso audios.

En su participación en El Primer Café de Cooperativa, la otrora autoridad aseguró que "solo con el antecedente que tenemos de los audios, creo que es posible afirmar con absoluta claridad que este es el caso o uno de los casos de corrupción más importante que hemos tenido en los últimos 35 años, desde la recuperación de la democracia".

Para Walker, la importancia de esta investigación "no es tanto por los montos involucrados, sino que, por el tipo de trenza, de relación, de redes entre no solo el sector público y privado".

"Aquí hay abogados, políticos y jueces, o sea, la magnitud cualitativa de cómo se trama este caso de corrupción es algo que no tiene precedentes en la historia de Chile en los últimos 35años", puntualizó el excanciller.

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que el caso audios es "de máxima gravedad, no lo podemos naturalizar" y tiene tres focos claves de investigación.

"La primera es la magnitud del caso. Acá se ha visto una verdadera danza de millones estos últimos días y delitos de alta magnitud, de fraude al fisco, lavado de dinero, corrupción de las instituciones", analizó la exdelegada presidencial de la Región Metropolitana.

A esto sumó la preocupación por "la vinculación del poder político con el poder económico, y en eso uno sin duda se tiene que esperar las investigaciones, pero también tiene que haber una condena categórica de este tipo de prácticas en la política", algo que -cuestionó- "no he visto por parte de la UDI".

Finalmente, como tercer enfoque, Martínez detalló en El Primer Café que es "preocupante" que no se cuiden las instituciones del Estado, dado que no solamente es necesario que estas funcionen.

Eyzaguirre descartó vínculos con Villalobos

El bullado caso audios también fue abordado por el exministro Cristián Monckeberg (Renovación Nacional), quien aseguró que este "evidentemente 'raya la pintura' a la política en general, porque establece una suerte de manto de duda, de por qué sí, por qué no, por qué estaban, por qué no estaban, por qué los nombra, por qué no los nombra".

Debido a esto, destacó la importancia de que esto "se investigue y que se resuelva, porque muchas veces todas estas cosas que adornan los juicios y las investigaciones, no es más que eso y no queda en nada, ojalá que así sea".

Además, destacó en su intervención en El Primer Café que se debe reforzar la necesidad de "ser muy cuidadosos a quienes ejercen cargos públicos para utilizar las herramientas que hoy existen".

Finalmente, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) descartó tener algún tipo de vinculo o contacto con la abogada Leonarda Villalobos, una de las principales imputadas por este caso.

"La señora Villalobos trabajó en la Seremi de la Región Metropolitana, que es un servicio independiente del Ministerio de Educación. Fue contratada durante el gobierno anterior al de la presidenta Bachelet, y después salió. Por tanto, en el Ministerio de Educación, propiamente tal, no trabajó nunca. Yo no la conozco y su marido -entiendo que alguna vez o algún tipo de asesoría- no lo conocí. Por tanto, vínculo conmigo, cero, y con la autoridad de educación, cero", puntualizó en El Primer Café.