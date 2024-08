Caso convenios: Justicia aceptó levantar secreto bancario del gobernador del Biobío y su familia

El Juzgado de Garantía de Concepción acogió este jueves el requerimiento realizado por el Ministerio Público para alzar el secreto bancario del gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz (exDemocracia Cristiana).

La autoridad está imputada en la denominada arista lencería del caso convenios, donde se indagan presuntas irregularidades en los traspasos desde el Gobierno Regional a la Fundación En Ti.

El alzamiento, solicitado por María José Aguayo, fiscal de la Unidad de Alta Complejidad del Biobío, también aplica respecto de la esposa y los hijos de Díaz, así como del administrador regional, Iván Valenzuela.

"He tomado en conocimiento que la fiscal ha solicitado que las cuentas corrientes -cuenta de ahorro en el caso de mi hija pequeña- puedan ser conocidas y le hemos hecho llegar una autorización a la fiscal que instruye la causa para que conozca todos los antecedentes de mi señora y espero que en las próximas horas también lleguen de mis hijos debidamente firmados", dijo el gobernador desde Argentina, donde se encuentra en un viaje de trabajo.

"No tengo nada, nada que ocultar. De hecho, si me hubieran pedido que voluntariamente entregara esto, lo habría hecho, y lo ofrezco: cualquier antecedente que se quiera conocer, tanto mío o de mi familia, siempre, siempre va a estar disponible, porque he tenido esa conducta desde que partió este proceso, poniendo yo voluntariamente mis antecedentes bancarios a disposición y lo voy a seguir haciendo en cualquier cosa para contribuir a esclarecer la verdad sobre estos hechos", afirmó Díaz.