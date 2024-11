Caso Hermosilla: Amplían indagatoria de Manuel Guerra a otros fiscales

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, quien lleva la investigación contra el exfiscal Manuel Guerra, amplió su indagatoria contra otros persecutores del Ministerio Público que han sostenido conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, las que eventualmente pueden incurrir en la comisión de delitos.

El otrora persecutor, quien lideró la Fiscalía Metropolitana Oriente entre 2015 y 2021, es indagado por el Ministerio Público por presuntamente haber entregado información al penalista -que está en prisión preventiva desde finales de agosto por el caso audios- sobre diligencias de alta connotación pública.

Según reveló Ciper este sábado, un chat entre Guerra y Hermosilla, con fecha del 29 de diciembre de 2017, alertó al fiscal Carrera respecto al posible vínculo del abogado con otros funcionarios del Ministerio Público.

En dicha conversación, Guerra le envía a Hermosilla un listado de persecutores regionales que, junto a él, se oponían a la gestión del entonces fiscal nacional Jorge Abbott. Fue en ese chat en que Guerra le comentó al penalista que sostendría una reunión con Abbott para "convencerlo de flexibilizar" la posición del Ministerio Público en el caso Penta.

Ciper conversó con los cuatro exfiscales que aparecen mencionados en dicho mensaje. De los cuatro, sólo dos dijeron haber intercambiado mensajes con Hermosilla; y otro indicó que sólo una vez le escribió, pero cuando ya no era fiscal y para darle apoyo en su participación en la acusación constitucional contra Andrés Chadwick en 2019.

Por lo anterior, el medio justificó su decisión de mantener en reserva los nombres de los tres exfiscales mencionados, puesto que no cuenta con evidencia que demuestre lo contrario.

Sin embargo, confirmó que el fiscal Mario Carrera ya solicitó a la Fiscalía Oriente, donde está radicada la causa contra Luis Hermosilla, que le informe respecto a la existencia de chats entre el abogado y uno de los tres expersecutores mencionados.

Emiliano Arias negó haber solicitado favores

Sólo uno de los cuatro fiscales mencionados en el chat de Guerra y Hermosilla afirmó a Ciper que mantuvo un amplio intercambio de mensajes con el abogado: el exjefe de la Fiscalía Regional de O'Higgins, Emiliano Arias.

En ese sentido, el fiscal Carrera también pidió a la Fiscalía Oriente que verifique la existencia de tales conversaciones, con la finalidad de evaluar si solicita una autorización judicial para acceder a ellas.

Consultado sobre dichos chats, Arias respondió a Ciper que "yo no tengo chats con Hermosilla pidiéndole favores o enviando currículum. No tengo chats con Hermosilla para favorecer a ninguno de los imputados que (él) representaba, directa o indirectamente. Yo no asumí las investigaciones en las que él tenía injerencia. Los imputados asociados a dichas causas o fueron condenados o fueron formalizados".

"Tampoco, después de mi salida, he sido contratado en institución o estudio jurídico alguno y, en mi última postulación a fiscal nacional, no contacté ni personalmente ni a través de terceras personas a ministro alguno de la Corte Suprema. Obtuve cero votos", agregó el otrora fiscal regional.