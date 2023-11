Caso Hermosilla: Sauer dice saber de dónde salió el audio

El empresario Andrés Sauer, uno de los imputados por presuntos sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), acusó una venta ilegal del bullado audio y reveló que -según le comentaron algunas fuentes- un exsocio suyo tenía la grabación.

En una entrevista publicada este jueves por La Segunda, Sauer adelantó que baraja acciones legales por esta situación, acusando una intención de dañar a su familia y complicar los acuerdos que está alzando la compañía con sus acreedores.

"Sé, de buena fuente, que esta grabación estaba en las manos del abogado de un exsocio mío hace un tiempo, lo sé por gente que me comentó que él mostró el audio a otras personas. Todos estos detalles los tendré que entregar a Fiscalía para su análisis e investigación", señaló el empresario.

En tanto, dio cuenta que conoce a la abogada Leonarda Villalobos -también imputada en este caso- desde el 2016, cuando "era la abogada tributaria externa de la empresa", desconociendo si es ella quien difundió el audio.

"No entiendo y no lo sé, es parte de la investigación supongo. No tengo una explicación para algo así", analizó Sauer.

En cuanto a la situación del tercer imputado, su abogado Luis Hermosilla, no descartó la opción de que como clientes levanten su secreto profesional para que cuente lo sucedido: "Estamos evaluando todas las opciones legales que permitan sustentar nuestra defensa", puntualizó al medio antes citado.

Finalmente, el empresario abordó la incautación que hizo este miércoles Carabineros en su casa y oficina en Las Condes, revelando que se llevaron "computadores, iPad, celulares, documentos y mis pistolas que estaban debidamente inscritas.

"Gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia, han sido incondicionales frente a esta situación. Mi señora y mis hijos me apoyan incodeicomenlantre", cerró Sauer.