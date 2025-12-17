Caso "muñeca bielorrusa": Codelco valora desafuero de Vivanco

La estatal Codelco valoró este miércoles la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de acoger la querella de capítulos presentada contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, señalando que la resolución "ratifica la solidez de nuestros argumentos y lo robusta que es la evidencia" presentada junto al Ministerio Público.

El efecto de esta resolución es que la suspendida magistrada ahora puede ser formalizada por el ente persecutor por su eventual participación en la recepción de coimas por parte de la empresa de capitales bielorrusos Belaz Movitec SpA en un litigio contra la cuprífera que terminó con la condena hacia la estatal chilena.

A través de un comunicado, Codelco subrayó que la decisión del tribunal de alzada que "la investigación penal continúe conforme a derecho".

"Como empresa del Estado y parte afectada, Codelco ha sufrido un perjuicio relevante a su patrimonio de más de $17 mil millones (de pesos) y, con ello, al patrimonio de todos los chilenos", apuntó la compañía.

La minera explicó que la querella que presentó "expone la existencia de actuaciones reiteradas y anómalas, que la sentencia califica como indicios graves y concordantes, en las que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría intervenido en distintos momentos del proceso, incluyendo la aceleración inusual de resoluciones y decisiones que beneficiaron al Consorcio Belaz Movitec".

Codelco aseguró que "ha actuado de manera diligente y proactiva" desde que se detectaron las primeras irregularidades en 2023, y añadió que "luego de que la estatal fuera reconocida como víctima en la investigación abierta de oficio por el fiscal nacional en septiembre de 2024, la empresa ha colaborado activamente con ella, aportando todos los antecedentes con que cuenta, solicitando diligencias que generaron importantes líneas de investigación".

Finalmente, reafirmó que su participación en el proceso judicial responde a un "deber institucional ineludible" con el objetivo de "resguardar los recursos públicos, defender el interés general y contribuir a que las eventuales responsabilidades se determinen y sancionen conforme a la ley".

"Codelco seguirá colaborando con esta investigación, reafirmando su compromiso con la ética pública y la transparencia", concluyó el documento.