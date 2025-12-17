Corte acogió querella de capítulos contra Vivanco: puede ser formalizada

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este miércoles la querella de capítulos que se había presentado contra la destituida magistrada Ángela Vivanco, vinculada al caso conocido como "Muñeca bielorrusa" por presuntos pagos para favorecer a una compañía.

El efecto de esta resolución es que la exministra del máximo tribunal ahora puede ser formalizada por el Ministerio Público por su eventual participación en la recepción de coimas por parte de la empresa de capitales bielorrusos Belaz Movitec SpA en un litigio contra Codelco que terminó con la condena hacia la estatal chilena.

La resolución fue tomada de manera unánime en la Primera Sala del tribunal de alzada capitalino, cuyos integrantes consideraron que se cumplen los requisitos para acceder al antejuicio en contra de la exmagistrada presentados por el Ministerio Público.

Este fallo permite que ahora Vivanco se sume a quienes ya están procesados por el caso: Gonzalo Migueles, esposo de la exmagistrada, y los abogados de Belaz Movitec Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Más información en instantes.