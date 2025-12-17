Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago26.8°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Corte acogió querella de capítulos contra Vivanco: puede ser formalizada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La destituida ministra del máximo tribunal es vinculada al caso "Muñeca bielorrusa".

Corte acogió querella de capítulos contra Vivanco: puede ser formalizada
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este miércoles la querella de capítulos que se había presentado contra la destituida magistrada Ángela Vivanco, vinculada al caso conocido como "Muñeca bielorrusa" por presuntos pagos para favorecer a una compañía.

El efecto de esta resolución es que la exministra del máximo tribunal ahora puede ser formalizada por el Ministerio Público por su eventual participación en la recepción de coimas por parte de la empresa de capitales bielorrusos Belaz Movitec SpA en un litigio contra Codelco que terminó con la condena hacia la estatal chilena.

La resolución fue tomada de manera unánime en la Primera Sala del tribunal de alzada capitalino, cuyos integrantes consideraron que se cumplen los requisitos para acceder al antejuicio en contra de la exmagistrada presentados por el Ministerio Público.

Este fallo permite que ahora Vivanco se sume a quienes ya están procesados por el caso: Gonzalo Migueles, esposo de la exmagistrada, y los abogados de Belaz Movitec Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Más información en instantes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada