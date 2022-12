Caso Raúl Torrealba: Exfuncionario municipal acusó que Felipe Guevara ideó el sistema de triangulación de platas

Domingo Prieto, exencargado de los programas "Vita" del municipio de Vitacura y examigo de Raúl Torrealba -investigado por presunta malversación de caudales públicos y lavado de activos en dicha administración-, sostuvo que el exintendente Felipe Guevara fue el autor del mecanismo de triangulación de dinero mientras fue director de desarrollo comunitario en la esta comuna del sector oriente de la capital.

Prieto entregó tres declaraciones a la Fiscalía, que lleva una investigación de un año y medio para desenmascarar los presuntos hechos de corrupción que ensucian a la comuna de Vitacura, tras ser despedido del puesto que desempeñaba en las administraciones de Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, programas destinados a distintos servicios comunales.

Éste denunció que el sistema que se habría utilizado en esa comuna para triangular fondos estatales hacia supuestamente arcas particulares del exjefe comunal, tendría su origen en Felipe Guevara, quien desde 1998 ocupó el cargo por cerca de 12 años antes de convertirse en alcalde de Lo Barnechea.

Esta situación habría continuado por quienes siguieron en el cargo posterior a Guevara (Renato Sepúlveda y luego Antonia Larraín), lo que consistía en la entrega de sobres de dinero en efectivo a Torrealba.

Además, el testigo clave afirmó que "cuando dejó el cargo de director de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Vitacura, Felipe Guevara Stephens, aproximadamente el año 2007-2008, por instrucción de Renato Sepúlveda, se le debía pagar $2.000.000 mensuales, suma que salía de Vita Deportes y que se respaldaba con una boleta o factura que emitía un familiar de Felipe Guevara (...). Esta solicitud venía directamente por instrucción del alcalde Raúl Torrealba".

RESPUESTA DE GUEVARA: "ESTOY MOLESTO"

En conversación con La Tercera, Felipe Guevara (RN) descartó haber cometido cualquier acción que tenga que ver con el desvío de fondos y aseguró no haber tenido ningún tipo de relación laboral con Prieto: "Estos organismos Vita existían desde la alcaldesa Patricia Alessandri. Uno se llamaba Vita Graso, otro Vita Mayor, pero esas organizaciones ya venían desde antes de la administración Torrealba", dijo.

"En segundo lugar, cuando yo llegué, el señor Prieto ya estaba en la municipalidad. Yo llegué a una municipalidad donde todo esto ya existía", añadió, y relató que en el año 98 "me integré a algo que ya estaba funcionando".

"Decir que yo inventé un sistema es totalmente falso", recalcó.

Sobre los dos millones de pesos que supuestamente eran entregados al exdelegado presidencial, indicó que "es enfermizo y totalmente falso. Cómo se le puede ocurrir decir algo así. No me ha requerido siquiera la Fiscalía, porque nadie puede creer esa tontera, es falso. Si me requieren, no tengo inconveniente, pero es completamente falso".

"Al señor Prieto no lo veo hace 20 años, yo trabajé en Vitacura hace 15 años atrás. (...) Él tendrá que explicar de dónde saca estas cosas. Estoy molesto", expresó.

DINEROS DESTINADOS A CAMPAÑAS POLÍTICAS

Prieto, además, declaró que "en relación a que si hay dineros provenientes de las organizaciones Vita y que hayan sido destinados a campañas políticas, tengo que mencionar que sí los hubo", apuntando directamente a Sebastián Torrealba, exdiputado RN.

Y explicó que Renato Sepúlveda "me solicitó que debíamos entregar mensualmente la cantidad de $1.500.000, a solicitud del alcalde Raúl Torrealba, instruyéndome sacar el dinero de Vita Deportes", esto hasta que el exparlamentario "fue elegido diputado. Fueron varios meses, no recuerdo exactamente cuántos (...); tampoco sé qué mecanismo contable se usó para registrar este gasto".

Por su parte, el exdiputado respondió a estas acusaciones en El Mercurio y escuetamente dijo que éstas son "total y absolutamente falsas".