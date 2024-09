Chats Hermosilla-Vivanco refuerzan amenazas de acusación constitucional contra la Suprema

Un reportaje que reveló este fin de semana la estrecha relación de amistad entre la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y el cuestionado abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el caso audios, con chats de WhatsApp en los que se confirman favores entre ambos antes y después de que ella llegara al máximo tribunal.

Según dio cuenta CIPER, se trata de una gran cantidad de chats entre 2018 y 2023 en los que conversan sobre nombramientos en el Poder Judicial, causas legales específicas y reuniones con Andrés Chadwick, entre otras presuntas irregularidades, algo que ha generado una gran polémica y diversas críticas.

Debido a estas revelaciones, diputados del Partido Socialista anunciaron que impulsarán una acusación constitucional contra Vivanco y los jueces presuntamente involucrados en la red de tráfico de influencias del abogado Hermosilla.

"Los antecedentes de CIPER respecto a la ministra Vivanco dan cuenta de la ramificación del cáncer de Hermosilla en el Poder Judicial. Es de los hechos más graves que hemos conocido en este caso, porque evidencian gestiones para que una determinada ministra revisara una causa; es decir, la manipulación de la justicia chilena", advirtió la diputada Daniella Cicardini.

En esta línea, la parlamentaria socialista indicó que estos chats "son antecedentes que ameritan absolutamente avanzar en el estudio de la presentación de una acusación constitucional, que es lo que estamos haciendo junto al diputado (Daniel) Manouchehri, y que esperamos este lunes conversar con otros parlamentarios".

El propio Manouchehri (PS) también abordó la situación, afirmando que "la falta de probidad, el tráfico de influencias y la corrupción en el Poder Judicial son el caldo de cultivo ideal para la consolidación del crimen".

"Lo que ha develado CIPER respecto de la ministra Vivanco es extremadamente grave. Por tanto, el lunes comenzaremos las conversaciones para impulsar una acusación constitucional contra ella y todos los jueces involucrados en el caso Hermosilla", puntualizó quien preside la comisión investigadora de la Cámara por el caso audios.

Manipulación de la justicia! Eso reveló @ciper exponiendo las conversaciones de Hermosilla con la suprema Vivanco.

Es extremadamente grave.

Junto a la diputada @Dani_Cicardini iniciaremos las conversaciones con otros legisladores para impulsar una Acusación Constitucional. pic.twitter.com/nkdBoOxzQt — Diputado Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) September 8, 2024

El jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Daniel Melo, ratificó la decisión de acusar constitucionalmente a Vivanco y, eventualmente, al ministro Jean Pierre Matus.

"Los hechos conocidos de la red de corrupción de Hermosilla son gravísimos y dañan la legitimad del poder judicial y nuestro sistema democrático. Iniciaremos también un diálogo con otras bancadas parlamentarias", adelantó el legislador PS por medio de Twitter.

La @bancadaPSchile ha resuelto presentar la acusación constitucional contra la Ministra Vivanco y evaluaremos si se hace también extensiva al Ministro Matus. Los hechos conocidos de la red de corrupción de Hermosilla son gravísimos y dañan la legitimad del poder judicial y… — Daniel Melo C. (@danielmelochile) September 8, 2024

Revelación "realmente brutal", dicen en la DC

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), apoyó la acción anunciada por sus pares socialistas, dando cuenta que él también se encuentra trabajando en una acusación constitucional contra otro ministro de la Corte: Jean Pierre Matus, investigado por la Comisión de Ética por tráfico de influencias.

"Lo que hemos conocido en las últimas horas en relación con la ministra de la Corte Suprema Angela Vivanco es realmente brutal. Es inaceptable que suceda en la Corte Suprema. Lo mismo he dicho respecto del ministro Matus", analizó el diputado.

En opinión del democratacristiano, "en ambos casos se configuran los elementos para no solo que actúe la Comisión de Ética de la Corte Suprema, sino que para una acusación constitucional. El máximo tribunal de justicia de Chile no se merece ese tipo de ministras. Esto es para hacer justicia, no negocios".

Desde la oposición, en tanto, la jefa de bancada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, advirtió que "habrá que ver los antecedentes y si existe mérito para una acusación constitucional", por lo que cuestionó la reacción acelerada del oficialismo.

"Me llama la atención ver cómo algunos parlamentarios parecieran festinar de esta situación en vez de entender esto como una oportunidad para generar cambios institucionales. Siento que no es momento para estar ni felices ni viendo oportunidades para dar cuñas y anunciando acusaciones, sobre todo cuando la institucionalidad está claramente en juego. Creo que este es el minuto para demostrar que somos políticos responsables", indicó Ossandón.

Postura del Gobierno

La bullada revelación de los chats entre Hermosilla y Vivanco también fue abordada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), quien aseveró que no es posible permitir el tráfico de influencias, porque atenta contra la igualdad ante la ley.

"Lo que uno espera es que herramientas de esa naturaleza (acusación constitucional) sean usadas con la mayor seriedad posible y con la mejor fundamentación posible si es que se decide usarlas. Los parlamentarios tendrán que evaluar eventualmente si deciden presentarla", analizó la autoridad.

Asimismo, dio cuenta que "a las personas lo que les interesa es que seamos iguales ante la ley, y el tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley, porque permite que haya personas que tengan ventaja".

"Eso no es posible permitirlo, y si hubiera o hubiese habido o haya antecedentes o evidencia que indican que eso ocurrió, tiene que ser investigado y sancionado", cerró Monsalve.

Corte Suprema discutirá el asunto este lunes

Los nuevos chats revelados desde el celular de Hermosilla, en los que se muestra una cercana relación de amistad entre el abogado y la ministra Vivanco, son visto con preocupación por la Corte Suprema.

A través de un comunicado, el máximo tribunal advirtió que su presidente, Ricardo Blanco Herrera, "expresó su preocupación por esta situación y señaló que serán tratadas con la máxima prioridad en el pleno de mañana lunes 9 de septiembre".

Asimismo, reiteró el compromiso de la Suprema con su "trascendental función en la administración de justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho" para dar garantías de independencia y probidad a todas las personas.