El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, abordó este sábado en Cooperativa la investigación que realizará la orden contra Juan Pablo Hermosilla, quien ha recibido duros cuestionamientos por entregar a la prensa un listado de integrantes del Sistema de Justicia que se han comunicado vía Whatsapp con su hermano y principal imputado en el caso audios, Luis Hermosilla.

En El Diario de Cooperativa, Vergara criticó el actuar de su compañero de profesión, pues "no se debe tratar de influir en las decisiones judiciales por medios que no sean los propios del proceso judicial". Adicionalmente, estimó que la información entregada no aporta a la investigación.

"Lo que se dijo ahí (en el punto de prensa de jueves, que motivó la investigación gremial), son aseveraciones un tanto al voleo: se dan nombres, pero entiendo que el propio Juan Pablo señala que no hay ningún delito. Entonces, ¿para qué está dando nombres de personas? La existencia de comunicaciones entre un abogado y los fiscales es muy normal y necesaria", analizó el jurista.

Finalmente, explicó que las sanciones del Colegio de Abogados, que son definidas por un tribunal ético independiente del propio organismo, no pueden "afectar (a un letrado) en su ejercicio de la profesión", pues sólo "tienen un carácter moral".

LEER ARTICULO COMPLETO