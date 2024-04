Corte ratificó orden de arresto contra alcalde de La Higuera

La Corte de Apelaciones de La Serena respaldó la decisión del Primer Juzgado de Letras de la ciudad que, el pasado 3 de abril, despachó una orden de arresto contra el alcalde de la comuna de La Higuera, Yerko Galleguillos (UDI).

El tribunal de primera instancia instruyó dicho arresto -durante un periodo de cinco días- como una medida de apremio ante la negativa del jefe comunal a autorizar el pago de una factura por 426 millones de pesos a la empresa Tanner Servicios Financieros.

Dicho monto responde a una deuda por la "construcción de obras de urbanización en La Higuera", pero la administración de Galleguillos no la reconoce, "pues ella nunca fue ingresada a la contabilidad municipal, ni corresponde a ningún estado de pago que se encuentre pendiente", según explicó el abogado defensor, Mario Zumelzu, en un recurso de amparo interpuesto ante el tribunal de alzada.

En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte desestimó dichos argumentos, pues "si bien el recurrente desliza (...) la hipótesis de que la obligación (...) no existiría, como también que ésta no habría sido contraída por la Municipalidad, (...) aquello no es posible debatir en esta instancia, a lo que se une que el recurrente no aportó antecedente alguno para sostener esa alegación" (ver archivo adjunto).

El tribunal de alzada enfatizó que "la resolución cuestionada emana de autoridad competente, la que ha actuado dentro de una hipótesis prevista expresamente en la ley, y que, en forma previa a la aplicación del apremio en cuestión, agotó las medidas de menor intensidad que el ordenamiento jurídico otorga (...) para el cumplimiento de lo resuelto, las que se han ido imponiendo en forma gradual y en la medida que el recurrente persiste en el incumplimiento de la orden judicial que le afecta".