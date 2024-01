Democracia Viva: Daniel Andrade dice estar bajo "prisión política"

Dos semanas después de que fuera enviado a prisión preventiva en el marco del caso convenios, el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, emitió una declaración pública en la que considera que su reclusión es una "injusticia".

"Les escribo en circunstancias que jamás pensé vivir en la vida, desde la cárcel de Antofagasta", comienza el comunicado publicado en su cuenta de Instagram, antes de agradecer las muestras de cariño y preocupación de sus cercanos, así como "sus rabias frente a esta injusticia".

"Sus palabras son un bálsamo en esta prisión política, son mi mayor luz y esperanza entre estas celdas y murallas", agrega el exmilitante de Revolución Democrática.

Entonces remarca que "esta injusticia no quedará acá. La impotencia, la rabia, la traición serán movilizadoras. Me han quitado muchas cosas, pero mi voluntad de lucha sigue viva, ese fuego que siempre me ha movilizado aún sigue prendido y se alimenta de sus cariños, de sus cartas, de mi propia historia y de las injusticias que ocurren a mi alrededor y que hoy me tocó vivir a mí".

"Tampoco me han hecho perder la cabeza y la capacidad de hablar. Soy dueño de mis silencios y preso de mis palabras, hasta ahora he elegido el silencio, esperando que 'las instituciones funcionen', pero con tanta presión política creo que hay que salir a defenderse", subrayó.

Por otro lado, asegura que "fui bien recibido por el resto de los reos del módulo. No estoy pasando frío y no me quejo del rancho y la comida", y revela que días después de ingresar al penal "levanté un taller de inglés para el resto de los reos que ya venían con el bichito de aprovechar el tiempo en la cana".

Adelantando que planea encabezar otras instancias de estudio durante su reclusión, reflexiona que "en un lugar hostil como la cana, donde la frustración y la desesperación son el pan de cada día, poder hacer estos talleres me llena el alma".