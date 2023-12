Democracia Viva: Fidel Espinoza pide que Fiscalía solicite desafuero de Catalina Pérez

A través del abogado Luis Peña, el senador socialista Fidel Espinoza solicitó que la Fiscalía pida a la Justicia el desafuero de la diputada de Revolución Democrática Catalina Pérez a raíz del escándalo Democracia Viva.

Según informó La Tercera, el escrito presentado por Peña alude a "la eventual responsabilidad que le cabe a la Honorable Diputada Catalina Pérez" en las irregularidades investigadas, y explicita que una vez desprovista del fuero es posible "perseguirla penalmente".

Espinoza también pidió ampliar la querella contra el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, quien -afirma- "tenía un interés en que se llevaran a cabo los convenios sin realizar ningún tipo de control" ni "verificar la legalidad de los traspasos", por lo que, "claramente, su intención no era realizar la ejecución" de políticas de apoyo social", sino "aprovecharse de dichos dineros sin justificación alguna".

"NO PUEDE JUGAR CON LA INTELIGENCIA DE LOS CHILENOS"

En declaraciones a CNN Chile, el senador por Los Lagos afirmó que pedir el desafuero de Pérez "no significa que ella sea culpable, significa quitarle el fuero parlamentario para ser investigada, como ocurrió en el caso de la diputada María Luisa Cordero en su momento" por dichos ofensivos contra la senadora Campillai.

"Las instrucciones que he dado es que sigamos hasta el fondo y pidamos todas las diligencias que haya que pedir: la primera, que se pida el desafuero de la diputada Catalina Pérez. Si en este país se ha desaforado a personas por sus dichos, también hay que desaforar a personas por sus actos", señaló.

Esta acción "tampoco es una forma de condenar a la parlamentaria", sino una manera de decirle: "Pongamos los antecedentes que tenemos, renuncia al fuero al momento que la Fiscalía lo determine, para que pueda agilizar esto".

Con Democracia Viva "no sólo se robaron millones del Estado, sino que esto es un costo del Estado, porque estas investigaciones no son gratis y terminan siendo tremendamente costosas. Es importante apurar la investigación y que (Pérez) aporte antecedentes", remarcó.

Si bien la diputada por Antofagasta asegura que no tuvo ninguna participación ni información sobre el acuerdo firmado por Contreras -su exjefe de gabinete- con su expololo Daniel Andrade, "hay muchas cosas que no tienen argumentos... Decir que ella no tenía conocimiento de los convenios simplemente no resiste la verdad; ella (Pérez) no puede jugar con la inteligencia de los chilenos", sentenció Espinoza.

"PETICIÓN COMUNICACIONAL"

Gonzalo Medina, abogado que representa a la diputada, señaló que "la única institución que puede solicitar el desafuero en Chile es el Ministerio Público" y, desde ese punto de vista, "el escrito del senador Espinoza es una mera petición comunicacional al Ministerio Público para que evalúe la posibilidad de solicitar el desafuero".

"La diputada Catalina Pérez ha dicho reiteradamente que no tiene nada que ocultar y espera una pronta citación para declarar en este caso", agregó Medina, según declaraciones publicadas por Timeline, el medio antofagastino que destapó el "caso cero" del escándalo de las fundaciones.