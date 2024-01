Denuncian pago de millonarios sobresueldos en el Teatro Municipal de Las Condes

El director de Control del municipio de Las Condes denunció el pago de millonarios sobresueldos en la Corporación del Teatro Municipal de la comuna.

Según publicó La Tercera, Eduardo López presentó un informe en el que da cuenta de "hallazgos, que al parecer de esta dirección, resultan de carácter grave", los que se suman a otros hechos de corrupción al interior del municipio.

Tras analizar los gastos realizados por esta repartición, López descubrió que aparte del pago mensual por sus labores, ciertos funcionarios recibieron pago de gratificaciones, aguinaldo y un bono.

"No se autorizó ni el pago de un aguinaldo, ni un bono en ningún contrato de trabajo ni anexo de contrato que lo avale, fundamente o autorice", precisó.

El texto añade que estos pagos "tampoco se condicen con las diferencias de los montos otorgados por cada uno de esos conceptos, ni se establecen criterios objetivos para diferenciar la entrega de un monto determinado a un trabajador".

Uno de los casos citados en el informe es el de la gerenta general de la Corporación del Teatro Municipal, Constance Harvey, que según su contrato tiene un sueldo mensual de $5.364.613 con una gratificación mensual de 25%.

Sin embargo, en septiembre tuvo una gratificación de $95.787 y un pago denominado "bono septiembre", el cual llegó a los $2.407.324.

En el caso de la misma funcionaria, el director de control sostuvo que existen discordancias entre los montos pagados y la liquidación de sueldo, ya que -incluso considerando los pagos no autorizados- el monto final debió ser de 6.308.733 pesos, pero ese mes recibió una transferencia de 10.077.396 pesos.

El texto también advierte irregularidades en la firma del convenio entre la entidad y la Fundación Festival Internacional Teatro a Mil para las obras a realizar en enero de 2023 y el mismo mes de 2024.

REACCIONES EN EL MUNICIPIO

Ante una solicitud del concejal Patricio Bopp (exUDI), la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) confirmó que "inmediatamente se le pidió al teatro poder preparar una respuesta, poder compartirla con ustedes en una comisión, una reunión".

"No hay ningún inconveniente, nunca lo habrá, en abrir esa información, que tengan la respuesta del abogado, de la gerenta y sobre todo de entender aquello que se está levantando hoy día como un punto crítico: por qué lo es hoy y no lo fue hace cuatro, cinco o diez años, cosas que se hacían y se hacen desde siempre", añadió.

La concejala Catalina San Martín (exEvópoli) replicó que "desconozco si son situaciones que se habían mantenido o no en años anteriores, y lo digo por lo que acaba de decir usted alcaldesa, pero hay transferencias por alrededor de 10 millones que no habrían tenido un documento que lo acreditara".

"Yo no sé si eso había pasado antes, creo que no, y por eso creemos necesario lo conversamos con el concejal Bopp, solicitar esta comisión para que efectivamente se aclaren esas cosas y otras que aparecieron en la investigación que realizó la dirección de control, así que eso. No son sólo cosas que quizás pasaron durante muchos años, yo creo que son cosas que no habíamos visto", recalcó.