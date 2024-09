El diputado Eric Aedo (DC) sostuvo en Cooperativa que Jean Pierre Matus debería salir de la Corte Suprema, ya que "le mintió al país" y que no es "olvidadizo" como dio a entender su abogado Luciano Fouillioux.

En conversación con Lo que Queda del Día, el vicepresidente de la Cámara Baja comentó que "obviamente, cuando presento la acusación a Jean Pierre Matus es que tengo una convicción no solo ética, no solo moral, sino que jurídica, que es un ministro de la Corte Suprema que tiene que salir de la Corte, porque como lo he dicho y quiero volver a reiterar, es un ministro que le ha mentido al país".

"Yo escuchaba las declaraciones de su abogado esta mañana, diciendo que era olvidadizo. Yo creo que Matus es un ministro mentiroso y será la opinión pública la que se haga también un juicio respecto de si estamos frente a un ministro que es olvidadizo o francamente mentiroso, yo creo que es lo segundo", cuestionó.

Aedo recordó que "él cobró 14 millones de pesos por una defensa a Chadwick y ese tipo de cosas uno no las olvida tan fácilmente, y la verdad es que no solo lo 'olvidó' y mintió una vez, lo vino haciendo desde el mes de marzo y lo reiteró en varias entrevistas. Por eso yo creo que el ministro Matus es un ministro que le ha mentido al país, esa es mi convicción, esa es la acusación constitucional que he presentado y no creo que sea un ministro olvidadizo o que no se acordaba de las cosas".