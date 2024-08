En El Primer Café, el diputado Cristián Labbé (UDI) se refirió al caso que involucra al prestigioso jurista Luis Hermosilla, quien quedó en prisión preventiva la última jornada, y acotó que "yo no dejaría que mi hermano me defendiera", haciendo referencia al abogado defensor Juan Pablo Hermosilla. A su juicio, "el fanatismo de defender a un familiar se termina perjudicando probablemente en ser objetivo en la defensa, me imagino. Creo que es mejor que te defienda otra persona a un hermano".

