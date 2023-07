"Eliminación de evidencia": Cordero llamó a la oposición a entregar antecedentes tras dichos de Longton

El ministro de Justicia, Luis Cordero, emplazó a la oposición a entregar antecedentes tras las acusaciones de "eliminación de evidencia", luego de la seguidilla de robo de computadores a los Ministerios de Desarrollo Social y las Culturas, y llamó a "presentar los antecedentes al Ministerio Público".

Esta jornada se dio a conocer la sustracción de dos computadores desde la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y desde Renovación Nacional, el diputado Andrés Longton, declaró que se sigue la "dinámica de eliminar evidencia", aunque no mostró prueba alguna de su planteamiento. "El llamado es para la Fiscalía, pero también para el Gobierno de que se haga cargo de este espectáculo bochornoso", dijo.

Esta misma tarde, el ministro Cordero respondió a los dichos del parlamentario de oposición y dijo que "desconozco cuáles son las razones que servirían a la oposición para justificar que se está eliminando evidencia. Si ellos consideran que eso es así, eso constituye un delito, que se llama obstrucción a la justicia, y por lo tanto, si consideran que esa afirmación es correcta, debieran presentar los antecedentes al Ministerio Público".

"Creo que es conveniente que todos quienes participan del debate público no abusen de la retórica de la intransigencia, no se utilicen las calumnias ni se imputen delitos. Si hay antecedentes que alguien tiene de algo que se haya cometido, el Ministerio Público está ahí, y no para declaraciones combustibles a través de la prensa", añadió.

Además, recordó que en todos estos casos "se ha procedido al modo que corresponde en estas situaciones, que es presentar la denuncia ante el Ministerio Público y se está llevando a cabo la investigación. Hay una serie de hechos que han ocurrido en el perímetro céntrico de la ciudad y el Ministerio Público está a cargo de la investigación, que tiene nuevas técnicas investigativas, está trabajando con inteligencia artificial".

Asimismo, indicó que "el Ejecutivo está entregando todos los antecedentes para el funcionamiento del Ministerio Público en estas investigaciones".