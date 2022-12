Escuchas telefónicas de la PDI captaron estado anímico de Torrealba: "Me crucuficaron en vida"

En medio de la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, acusado de presuntas maniobras de malversación de caudales públicos, se reveló que la Policía de Investigaciones (PDI) obtuvo registros de llamadas del exjefe comunal durante septiembre y noviembre de 2021.

En estos audios, que se lograron tras "pinchar" el celular de Torrealba, se consiguieron relatos de él sobre su estado anímico por las indagaciones en su contra: "me crucificaron en vida... horrible", comentó a una persona no identificada durante una conversación.

"Me crucificaron al día uno po hue..., si durante dos semanas no he soltado ningún diario... nadie... me allanaron la casa en Santiago, acá hue...", indicó también el exalcalde en este diálogo, según reveló La Tercera este jueves.

Otra de las conversaciones obtenidas por la PDI fue con una persona llamada Felipe, quien se presume es Felipe Assadi, director de la Corporación Cultural de Vitacura, y a quien intenta persuadir para evitar cambios a las corporaciones Vita, pese a que en octubre del año pasado -mes en el que se registraron estos mensajes- ya no pertenecía a la alcaldía.

"Yo creo que no tiene ninguna razón de ser el cambio o por lo menos no es (indescifrable), es una institución que funciona hace más de 30 años y bien po'", puntualizó Torrealba.

"A mí me cagaron, pero que no los caguen a ustedes y no caguen las instituciones, si la corporación cultural de Vitacura es verdad que los últimos cinco, seis meses estuvo floja, pero por una serie de problemas extras del consejo, una serie de hue..., pero no cambies los estatutos por esa hu..., que la Juanita (Mir, directora de la Corporación Cultural de Vitacura) se ponga las pilas y trabaje, es que me parece super bien y creo que lo puede hacer re bien la Juanita", puntualizó el investigado exjefe comunal.

El Ministerio Público indaga a Torrealba por las supuestas irregularidades financieras en las subvenciones a estos programas Vita, desarrollados durante su administración.

Con el pasar de los meses, la PDI se percató que tanto Torrealba como sus contactos tenían especial cuidado con hablar detalles de la investigación en su contra, lo que los hizo presumir que ya estaba enterado de la intercepción de su celular.

"Los imputados estaban en conocimiento de la intervención y registro de sus respectivas comunicaciones, cuya circunstancia impactó negativamente en el resultado de la presente entrega investigativa, ya que los aludidos mantuvieron especial cuidado al momento de intercambiar información telefónicamente", detalló la política en su informe, según consignó el medio antes citado.