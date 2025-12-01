Exdirector de la PDI deberá pasar 17 años en la cárcel por corrupción

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago sentenció a penas que suman 17 años de cárcel al exdirector general de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos, ocurridos entre 2015 y 2018.

Por los primeros dos delitos se le impuso una pena de 12 años de prisión, mientras que por el lavado de activos se le sumaron otros 5 años.

Para su esposa, María Magdalena Neira, también declarada culpable en esta causa y exfuncionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII), se decretó una pena de 541 días de prisión, los que fuero conmutados por el tiempo que pasó privada de libertad durante el proceso judicial.

Y a Espinosa se le abonan 1.500 días entre prisión preventiva y arresto domiciliario a la pena determinada por la Justicia.

También se comunicó el decomiso de un departamento en común que los dos condenados tenían en la comuna de Las Condes, que fue comprado con parte del dinero defraudado y ahora quedó en poder del Fisco.

"Se condena a Héctor Ángel Espinosa Valenzuela a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, más inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Segundo, que igualmente se condena a Héctor Ángel Espinosa Valenzuela a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos", desglosó en su sentencia la jueza Carolina Escandón, del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

"Penas ejemplarizadoras"

El fiscal Felipe Sepúlveda destacó que "el tribunal impuso penas ejemplarizadoras, bastante altas, acorde con la gravedad de los delitos que tuvo por acreditado".

"Para el tribunal se dio por acreditado que todos estos dineros que eran depositados, tanto en las cuentas bancarias del señor Espinosa como las de su cónyuge, provenían en este caso en concreto de la sustracción de fondos destinados a gastos reservados de la PDI", agregó el persecutor.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que el fallo es "proporcional a los hechos y a la posición de autoridad" que ostentaba Espinosa al momento de cometer los ilícitos.

"Es una señal también, no solo de igualdad ante la ley, sino que principalmente de la importancia que tienen las instituciones policiales en nuestro país. Que la confianza que tienen los depositados los chilenos en ella, en el caso de que se puedan identificar actos de corrupción, serán severamente sancionados", puntualizó el secretario de Estado.

Además de las penas de prisión, la sentencia incluye la devolución al fisco de los 146 millones de pesos defraudados, a ser pagados en cuotas.