Exsubsecretaria declaró a Fiscalía que Montes estaba informado sobre convenios

La exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, aseguró a Fiscalía que le informó a Carlos Montes sobre el caso Convenios antes que se hiciera público a través de la entrega de un informe.

Según publicó La Tercera, la exautoridad manifestó que "el ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva".

"Dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa", precisó.

Al ser consultada sobre cómo ella se enteró de esta situación, Rojas replicó que el 2 de mayo fue informada por un reporte de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Vivienda.

"Remití esta información al Seremi, Carlos Contreras, con copia al Jefe Nacional de asentamiento precarios Ricardo Trincado, solicitando que me informara todos los antecedentes al respecto", detalló.

"Este tipo de correos de problemas relacionales, acusaciones a alguna autoridad, problemas de acoso u otras problemáticas de los funcionarios me llegaban en gran número, por lo cual yo tenía un 'sistema' conocido por ellos (representantes de las asociaciones y funcionarios en general) el cual consistía en mi compromiso de recabar los antecedentes y contrastarlos con las personas cuestionadas a través de estas presentaciones, exigiendo además siempre respaldos objetivos de lo denunciado", agregó.

Rojas recordó que Contreras le respondió rápidamente, pero que luego no le mandó la información que ella solicitó. "Ante la no respuesta en el plazo comprometido, insistí en varias ocasiones mediante correos electrónicos, telefónicamente y mensajería de WhatsApp, quien solo presentaba excusas argumentando que antecedentes mas requería sobre los solicitado. En cada comunicación le fui entregando líneas generales de la información necesaria", recordó.

Posteriormente, Contreras respondió en formato borrador, solicitándole más tiempo para una respuesta final, ante lo que Rojas se negó, "señalándole que ya había transcurrido suficiente tiempo, solicitándole la información en el acto y de manera inmediata".

Rojas le envió toda esta información a Ricardo Trincado 11 días antes de que estallara el escándalo.

ULTIMÁTUM REPUBLICANO

Ante esta nueva información, desde el Partido Republiicano dieron un ultimátum al Ejecutivo, pidiendo la salida del titular de Vivienda.

En el caso contrario, el próximo lunes presentarán la -varias veces anunciada- acusación constitucional en contra del ministro Montes.