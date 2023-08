Fundación cuestionada en Los Lagos: "No tenemos ninguna posibilidad de devolver los dineros"

La Corporación Kimün, ligada al ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo Diego Ancalao, afirmó que no podrá restituir los 1.200 millones de pesos que recibió del Gobierno Regional de Los Lagos.

El GORE, encabezado por el gobernador Patricio Vallespín, declaró a mediados de julio el término anticipado del convenio y le ordenó devolver los recursos que serían destinados para ejecutar un programa de regularización de títulos de dominio, frente a lo cual la corporación presentó un recursos de reposición para apelar.

Hoy, en entrevista con el diario El Llanquihue, el vicepresidente de Kimün, Arnoldo Ñanculef, manifestó que "nosotros como corporación no tenemos ninguna posibilidad de devolver los dineros, porque esos dineros no los manejó esta corporación".

"Aquí yo quiero hacer una separación. La responsabilidad de quienes firmaron esos documentos en nombre de la Corporación Kimün está en la señora (Rosalía) Currimil -tesorera- y (Jaime) Huincahue -presidente-. Por lo tanto, ellos son responsables de esos recursos, no la corporación en su totalidad", planteó.

Debido a esta situación, la Fiscalía de Los Lagos decidió la semana pasada abrir una investigación de oficio para indagar el eventual delito de fraude al fisco.

Además, el Gobierno Regional informó ayer que se rechazó la apelación de Kimün y anunció una querella por defraudación y apropiación indebida contra los representantes legales.

La autoridad regional indicó que "esta es una acción civil consistente en una demanda ejecutiva, en que se pide embargo de bienes, tanto de la entidad corporativa, como del aval y codeudor solidario".

EL ROL DE DIEGO ANCALAO

Los 1.200 millones de pesos, dijo Ñanculef, "hoy día no existe, porque este señor Huincahue en forma verbal me informó a mí que había traspasado 900 millones de pesos al IP y CFT para cubrir y colocar capital de trabajo, para pago de deudas. Pero yo no tengo los antecedentes de respaldo para decir en qué se gastaron los $900 millones, porque tampoco consta que hayan sido sacados de este proyecto".

"Lo hemos citado como Corporación Kimün a dos reuniones para que venga a entregar un informe completo de este proyecto y de lo que está pasando internamente en el IP y CFT, pero él se ha negado a participar", contó el vicepresidente de Kimün, quien dijo explicó que la corporación tenía bajo su administración las nueve sedes a nivel nacional del IP y CFT Los Lagos, entre Quillota y Coyhaique, donde atiende a unos 3 mil alumnos.

Ñanculef contó al medio regional que, además de tener una deuda de 500 millones de pesos, hoy la situación es incierta debido a que el rector Jaime Huincahue y la directora académica Rosalía Currimil vendieron el Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional Los Lagos el 7 de julio pasado, lo que no fue autorizado por la corporación, y cuyos inmuebles fueron presentados como garantía para los 1.200 millones de pesos que les traspasó el GORE.

El IP y CFT fue vendido a la Fundación Instituto de Liderazgo y Desarrollo Indígena, cuya propiedad es de Diego Ancalao, el excandidato presidencial que logró postularse a La Moneda con firmas de un notario fallecido y además se desempeñó como exdirector de proyectos de la propia Corporación Kimün.

"Esta gente en forma arbitraria, en forma clandestina, vendieron la institución y este lunes el señor Ancalao se presentó en Osorno junto a dos desconocidos señalando que él era el nuevo dueño. Esa situación generó nuevamente el caos, la desconfianza, la tristeza de los que creyeron en el proyecto de Kimün", relató.