Gajardo y tesis del FA sobre "espionaje político": "No nos corresponde señalarlo a nosotros"

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo (Partido Comunista), rechazó este lunes las acusaciones del Frente Amplio sobre espionaje en el caso ProCultura, tras la filtración de una conversación que sostuvo el Presidente Gabriel Boric con Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, creador de la fundación investigada por corrupción.

El intercambio entre ambos formó parte de los "pinchazos" ordenados por el fiscal Patricio Cooper, a cargo de la investigación, quien también intentó tener acceso al teléfono del Jefe de Estado, solicitud que fue denegada.

Durante una rueda de prensa, y consultado si la escucha a dicha conversación constituye espionaje, Gajardo afirmó que "eso no nos corresponde señalarlo a nosotros, son los tribunales de justicia los que valoran (...) son los tribunales de justicia los que se tienen que pronunciar respecto a aquello".

"El Presidente ha sido muy claro: nosotros estamos disponibles para la justicia, estamos disponibles para apoyar para que estas cosas se esclarezcan, estamos disponibles también para que todas las instituciones hagan su trabajo y esa es la línea que nosotros tenemos como Ejecutivo", agregó el secretario de Estado.

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió la posición del partido, alegando que se trata de una "alerta política" y cuestionando la legalidad de la filtración de conversaciones privadas del Mandatario.

"Lo que estamos planteando es una alerta política, por lo tanto, yo no voy a determinar, más allá de la declaración que hace mi propio partido. No soy una jueza de la República, soy una presidenta de partido", señaló la líder de la colectividad de Boric.

"En dos ocasiones —apuntó Martínez— el fiscal Cooper solicita al tribunal de garantía pinchar el teléfono del Presidente y también de Josefina Huneeus por ser sujetos de interés. Lo que nosotros estamos planteando es que, una vez que esto es rechazado por un tribunal de la República, de todas formas se conoce una conversación privada del Presidente producto de una filtración en la prensa".

"Eso es información que no debería estar en conocimiento, porque es rechazado por un tribunal, entonces, no es mi posición personal; es que no se cumplen con estándares jurídicos y procesales que nosotros creemos que es bueno como partidos políticos alertar", enfatizó la timonel del FA.

Comité político

El tema fue tratado este lunes en el comité político ampliado en La Moneda, donde el vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde (Partido Socialista), informó a los partidos del oficialismo la postura del Ejecutivo.

A la salida del encuentro, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, dijo: "Yo no creo que se pueda hablar de espionaje en este momento, cuando recién se está haciendo pública una investigación que era reservada, por lo tanto, estamos con elementos que son bastante preliminares en dicha investigación".

"Otra cosa distinta —añadió— es, si en el marco de esta investigación no hay nada del Presidente, que todo parece indicar, bueno, es legítimo preguntarse cuáles son las reales motivaciones que tiene un fiscal para insistir dos veces, con pocos argumentos al parecer, en pinchar el teléfono del Presidente".

Postura de lo presidenciables

Las candidaturas presidenciales en el oficialismo también han tomado posturas: Gonzalo Winter, del FA, defendió el uso del término 'espionaje', mientras que otros aspirantes hicieron hincapié en la necesidad de que la justicia actúe de manera autónoma.

"Nosotros siempre creemos que las instituciones deben funcionar y creemos que todo tipo de cosa que parezca irregular debe ser investigada a fondo. Otra cosa tiene que ver con una determinada escucha que no fue autorizada y ahí es la ley la que le pone los nombres, no somos nosotros", planteó el hoy diputado.

La candidata presidencial del PC y exministra del Trabajo de Boric, Jeannette Jara, dijo confiar "plenamente en la honestidad del Presidente de la República".

"Si se actúa con total tranquilidad, con imparcialidad y si la investigación, como el mismo Presidente ha dicho, si lleva adelante la forma que debiera llevarse adelante, yo creo que se va a resolver y se va a aclarar lo que se tenga que aclarar. Y, por cierto, si alguien tiene que caer, cae", indicó.

Mientras, el candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, sostuvo que "el Gobierno no tiene ninguna duda que se tiene que hacer una investigación a fondo, no tiene dificultad en esa materia y creo que lo ha expresado con mucha claridad el propio Presidente. Creo que eso es relevante, creo que habla de un Gobierno que está seguro de sí mismo"

"Carepalos"

En la oposición, los candidatos presidenciales Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Partido Republicano) criticaron al Gobierno por su preocupación respecto a la investigación, sugiriendo que, si el Frente Amplio, no tiene nada que ocultar, no deberían temer.

"Lo que sí molesta mucho —aseguró Matthei— es ver que autoridades de Gobierno continuamente tratan de debilitar a los que están investigando, señalando de aquí, incluso, algunos carepalos, que habría espionaje político. Entonces, en realidad, si no tienen nada que temer, ¿por qué están tan preocupados de sacar al fiscal Cooper de la investigación?".

Por su parte, Kast abogó por que Boric termine anticipadamente su gira por Asia: "Si él tomara esa decisión, yo lo valoraría. Valoraría mucho que el Presidente decidiera ponerle término a esta gira, porque hay una situación grave que afecta a sus mejores amigos, a sus compañeros de ruta política, al partido que él fundó en el cual militó, a su expareja, a sus médicos tratantes".

La UDI, además, buscará crear una comisión investigadora sobre este caso.