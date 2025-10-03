Ignacio Walker: La decisión del CDE es muy importante para acreditar la probidad de Orrego

El excanciller Ignacio Walker celebró este viernes, en El Primer Café, la decisión de la Sala Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de no presentar una querella contra el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura.

La determinación del organismo, que concluyó que "no se observan conductas constitutivas de delito", es vista por el ex miltante de la Democracia Cristiana (DC) como un fuerte espaldarazo a la probidad de la autoridad capitalina, también otrora figura de la Falange y actual independiente.

Lo anterior se suma a otra resolución favorable para Orrego ocurrida a principios de semana, cuando el Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente -al acoger un recurso de su defensa- y resolvió trasladar la causa al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

"Este informe del Consejo de Defensa del Estado, en su Sala Penal, es muy importante para acreditar algo que no tengo ninguna duda: la probidad y transparencia de Claudio Orrego", dijo Walker.

Sin embargo, su interpretación fue matizada por Máximo Pavez (UDI), abogado litigante en el caso de Orrego, quien señaló que la decisión del CDE solo implica que la institución no se querellará porque la acción penal "porque el que está dirigiendo la acción penal es la Fiscalía".

"El que tiene el impulso para determinar es la Fiscalía y la Fiscalía va por el desafuero. Entonces, una cosa es que el CDE no crea que no amerita la acción penal por parte del Consejo de Defensa del Estado y otra cosa... No creamos que aquí se declaró un sobreseimiento, porque eso lo declara la Fiscalía y el Juzgado de Garantía", apuntó el exsubsecretario del Interior.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió ayer prorrogar la vista de la solicitud de desafuero en contra de Orrego, la cual estaba originalmente fijada para el próximo lunes 6 de octubre, luego de recibir el certificado del Juzgado de Garantía local, que dio cuenta del exitoso incidente de incompetencia presentado por la defensa en la causa penal.