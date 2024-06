INDH presentó querella que apunta a Desbordes y Chile Vamos acusa operación política

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el presunto tráfico de influencias en el marco del caso "Operación Topógrafo".

Esta acción, según el organismo, se apoya en las conversaciones vía WhatsApp del exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete, quien es investigado para presuntamente intervenir ilegalmente en el nombramiento de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, quien debe resolver la competencia del denominado "caso conscriptos".

Actualmente, Poblete está formalizado por los delitos de intromisión a la vida privada y falsificación de documento público debido a presuntas irregularidades en la autorización de escuchas telefónicas en contra de funcionarios del Ejército y periodistas por parte de la misma institución uniformada.

En esta causa, conocida como "caso Topógrafo", el INDH actúa como querellante desde diciembre de 2023.

Uno de los hallazgos en las conversaciones son los contactos de abril y mayo de 2021 donde Poblete realizó intervenciones para favorecer la candidatura de María Teresa Letelier, entonces magistrada de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a fin de que la nombraran ministra de la Corte Suprema.

Entre las conversaciones por WhatsApp que tenía Poblete, existen varias con el exministro de Defensa Mario Desbordes, para presuntamente favorecer la postulación de Letelier.

Consuelo Contreras, directora del INDH, señaló que "el consejo del Instituto consideró de suma gravedad la falta de independencia de los tribunales. Tomamos la decisión de presentar una querella al respecto. Los casos de derechos humanos requieren de la independencia de jueces y de tribunales, y en virtud de esa urgencia es que tomamos la decisión de presentar esta acción legal que es innominada contra quienes resulten responsables".

INDH interpuso querella por tráfico de influencias en el marco del llamado Caso “Operación Topógrafo”. 👉https://t.co/IaeqRpckpw pic.twitter.com/45PRHUvXJm — INDH Chile (@inddhh) June 11, 2024

RESPUESTA DE DESBORDES

La acción judicial apuntaría a la ministra María Teresa Letelier y a Mario Desbordes, quien salió al paso de esta situación y explicó que esto tendría directa relación con su candidatura a la alcaldía de Santiago.

El exministro enfatizó que "me nombran candidato para competir contra la candidata comunista de Santiago, Iraci Hassler, la candidatura más importante del Partido Comunista en toda América Latina y quizás en el mundo".

"Estoy ganando las encuestas, en todas las encuestas, y sospechosamente, entre medio, la Fiscalía de la fiscal Chong tiene un informe hace más de un año que no tiene ninguna connotación especial, pero se lo entrega a Ciper; Ciper le da esta connotación negativa a un hecho, a mi actuar, que no lo tiene, no hay ninguna infracción legal", profundizó el también exparlamentario, militante de Renovación Nacional (RN).

"Ahora el INDH, saliéndose de todo su marco legal, anuncia querella (...). Juzgue usted. Afortunadamente se acaba de designar una fiscal que va a conocer esto y ahí estoy seguro que rápidamente va a quedar en evidencia que yo no he actuado en ningún momento al margen de la ley. Todo lo contrario, que mi actuar se ajusta a derecho y que es lo correcto", complementó.

Estoy tranquilo porque nunca he actuado al margen de la ley. Soy el candidato a alcalde y le voy a ganar a Irací Hassler pese a todo este tipo de operaciones.



No tengo miedo, cada una de las acusaciones se irán cayendo a pedazos, y en octubre llegaremos a la municipalidad a… pic.twitter.com/F8aBGbL2Wx — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) June 11, 2024

ARREMETIDA DE CHILE VAMOS

Las bancadas de Chile Vamos solicitaron la remoción de siete consejeros del INDH y, a través de un comunicado, RN acusó una "operación política de desprestigio, orquestada, a nuestro juicio, por el Partido Comunista (PC), en contra del candidato único de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago".

Asimismo, aseguraron que querella del INDH "no tiene fundamento, no solo representa una falta de criterio y un mal uso político, sino también una extralimitación de sus atribuciones, ya que en esta situación, el INDH no posee ninguna facultad para querellarse", y añadieron que "este acto por parte de los consejeros del INDH solo demuestra su complicidad con la alcaldesa Irací Hassler".

El diputado de RN Hugo Rey remarcó que "el INDH actúa prácticamente como un brazo político del Partido Comunista y establece esta querella, saliéndose de su marco regulatorio.

"Vamos a solicitar esta remoción a la Corte Suprema de estos siete consejeros y le tenemos un recado la Partido Comunista: Hagan lo que hagan, (...) porque sabemos que se viene una guerra sucia en contra Mario Desbordes, les vamos a ganar la alcaldía de Santiago", enfatizó.

El jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, indicó que "lo que ocurre acá es que se pretende culpar o establecer un nexo de Mario Desbordes con un supuesto tráfico de influencias, y eso es lo que nosotros no vamos a permitir".

"Todo tiene su límite y es por eso que hemos decidido presentar esta solicitud de remoción ante la Corte Suprema para sacar de su cargo a los siete consejeros que han firmado y anunciado esta presentación judicial", anunció Coloma.

Por su parte, la carta presidencial de la UDI, la alcaldesa Evelyn Matthei, publicó en sus redes sociales que "me parece a lo menos curioso que hoy el INDH anuncie querella contra Desbordes por tráfico de influencias, saliéndose de todo marco de sus funciones".

"Más curioso aún, cuando tenemos a un candidato que va puntero en las encuestas. Conozco a Mario y estoy segura que podrá demostrar con pruebas que ha actuado en el marco de la ley", sostuvo la exministra.