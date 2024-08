Isidro Solís: Todo el caso Hermosilla es grave y bastante repugnante

El vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, declaró en El Primer Café que todo lo que se ha sabido en el denominado caso audios, que involucra al abogado Luis Hermosilla, "no solo es grave, sino que la verdad bastante repugnante".

La última jornada se conoció que la Fiscalía solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos por los delitos de cohecho y lavado de activos.

"Me parecen interesantes los últimos anuncios del Ministerio Público, porque mientras no se había hecho el anuncio de que se formalizara a funcionarios públicos, faltaba una punta del asunto para poder abrochar. Porque el cohecho necesita dos participantes, y mientras no aparecían funcionarios públicos la verdad es que no le podíamos atribuir la la calidad del cohechador si no había un cohechado. Pero ahora que el Ministerio Público dice que va a formalizar a funcionarios públicos en tres reparticiones distintas, eso cierra el círculo", explicó Solís.

El también abogado precisó, en esta línea, que "no me extrañaría que el Ministerio Público pidiera prisión preventiva. Lo que debo decir es que no sé si tengan mérito suficiente y eso solo lo vamos a ver en la audiencia para que el tribunal dé esa medida cautelar".

Por otro lado, el otrora ministro de Justicia señaló que "no defiendo a nadie en esto, la verdad es que tengo una una opinión muy crítica, no solo de las operaciones, sino que del lenguaje y la actitud utilizada, pero por eso mismo, en aras de la verdad, tengo que aclarar las cosas que a mí me constan: Luis Hermosilla nunca fue abogado del presidente Piñera, jamás".

"Él se atribuye la condición de asesor de Piñera en la causa Dominga", dijo Solís, quien puntualizó que "el abogado del presidente Piñera en esa causa se llama Juan Domingo Acosta, a quien le pueden consultar y quien ha manifestado su molestia profesional y personal por el hecho de que un abogado que no participaba en la causa se haya atribuido participación en ella".